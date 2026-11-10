Berawal dari 2 Ekor Domba, Yudi Kembangkan Kawan Ternak Farm di Tenjolaya Bogor

RADAR BOGOR – Siapa sangka, usaha peternakan domba yang kini dikenal dengan nama Kawan Ternak Farm berawal dari hanya dua ekor domba.

Dari usaha sederhana yang dirintis sebagai pekerjaan sampingan, Yudi perlahan mengembangkan peternakan tersebut hingga menjadi bisnis yang berlokasi di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

Perjalanan Kawan Ternak Farm menjadi gambaran bagaimana ketekunan dalam beternak dapat membuka peluang usaha.

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Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, bisnis peternakan domba ini juga mulai memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan menjangkau calon pelanggan.

Awalnya 2 Ekor, Kini Menjadi Peluang Usaha Peternakan

Advertisement Yudi mengawali usaha peternakan domba dengan membeli 2 ekor domba dari petani lain.

Pada mulanya, kedua domba tersebut hanya dipelihara sebagai usaha sampingan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah ternak bertambah melalui proses perkembangbiakan.

Dari situlah muncul peluang untuk mengembangkan peternakan secara lebih serius hingga akhirnya berdiri Kawan Ternak Farm.

"Pada tahap awal, pemasaran domba lebih banyak difokuskan menjelang Hari Raya Iduladha," ucapnya.

Momentum tersebut dipilih karena permintaan domba untuk kebutuhan kurban biasanya meningkat dan harga jualnya relatif lebih tinggi dibandingkan hari biasa.