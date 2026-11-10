Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Berawal dari 2 Ekor Domba, Yudi Kembangkan Kawan Ternak Farm di Tenjolaya Bogor

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Berbagai jenis domba dikembangkan Yudi di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. (foto : Imam Sodikin)
Berbagai jenis domba dikembangkan Yudi di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. (foto : Imam Sodikin)

Advertisement

RADAR BOGOR – Siapa sangka, usaha peternakan domba yang kini dikenal dengan nama Kawan Ternak Farm berawal dari hanya dua ekor domba. 

Dari usaha sederhana yang dirintis sebagai pekerjaan sampingan, Yudi perlahan mengembangkan peternakan tersebut hingga menjadi bisnis yang berlokasi di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

Perjalanan Kawan Ternak Farm menjadi gambaran bagaimana ketekunan dalam beternak dapat membuka peluang usaha. 

Advertisement

Baca Juga: BSU 2026: Cek Nominal dan 5 Kriteria Penerima Bantuan

Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, bisnis peternakan domba ini juga mulai memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan menjangkau calon pelanggan.

Awalnya 2 Ekor, Kini Menjadi Peluang Usaha Peternakan

Advertisement

Yudi mengawali usaha peternakan domba dengan membeli 2 ekor domba dari petani lain. 

Pada mulanya, kedua domba tersebut hanya dipelihara sebagai usaha sampingan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah ternak bertambah melalui proses perkembangbiakan. 

Dari situlah muncul peluang untuk mengembangkan peternakan secara lebih serius hingga akhirnya berdiri Kawan Ternak Farm.

"Pada tahap awal, pemasaran domba lebih banyak difokuskan menjelang Hari Raya Iduladha," ucapnya.

Momentum tersebut dipilih karena permintaan domba untuk kebutuhan kurban biasanya meningkat dan harga jualnya relatif lebih tinggi dibandingkan hari biasa.

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Liburan ke Puncak Bogor Yuk, Ada Domba Lucu di De Valais Garden

Liburan ke Puncak Bogor Yuk, Ada Domba Lucu di De Valais Garden

Ada domba Valais Blacknose di De Valais Garden Puncak. Simak keseruan wisata keluarga, mulai dari memberi makan domba hingga berkuda.

Dospulkam Fapet IPB Bekali Peternak Sleman Ilmu Pakan Fungsional untuk Optimalkan Domba Unggul

Dospulkam Fapet IPB Bekali Peternak Sleman Ilmu Pakan Fungsional untuk Optimalkan Domba Unggul

Dospulkam Fapet IPB University membekali 30 peternak Sleman dengan ilmu pakan fungsional untuk mengoptimalkan nutrisi dan potensi genetik.

Kunjungi Kampung Adat Miduana Cianjur, Dedi Mulyadi Soroti Rumah Adat hingga Bantuan Domba

Kunjungi Kampung Adat Miduana Cianjur, Dedi Mulyadi Soroti Rumah Adat hingga Bantuan Domba

Dedi Mulyadi meninjau Kampung Adat Miduana Cianjur dan mendorong warga menjaga tradisi, mengembangkan wisata budaya, kuliner dan kerajinan,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer