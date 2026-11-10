BSI Percepat Akselerasi UMKM Lewat Pembiayaan dan Pemberdayaan, RPIM Tembus 33,84 Persen

RADAR BOGOR – Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai sektor yang memiliki kontribusi strategis, UMKM memerlukan dukungan menyeluruh agar mampu berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Dukungan tersebut tidak cukup hanya melalui akses permodalan, tetapi juga perlu mencakup peningkatan literasi, pembinaan bisnis, perluasan pemasaran, serta penguatan jaringan kemitraan.

Agar mampu bersaing di tengah perkembangan pasar, pelaku UMKM perlu memiliki kesiapan usaha dari proses produksi hingga pemasaran. Hal ini meliputi kemampuan menghasilkan produk berkualitas, memenuhi standar yang berlaku, menjaga kesinambungan kapasitas produksi, serta membangun hubungan dengan calon pembeli di pasar dalam negeri maupun internasional.

Advertisement Kondisi tersebut menjadi perhatian PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI dalam memperluas pemberdayaan sektor UMKM. Perseroan mengembangkan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyaluran pembiayaan, pelatihan, konsultasi bisnis, hingga membuka peluang akses pasar.

Langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan UMKM berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Komitmen BSI dalam memperluas pembiayaan kepada sektor produktif terlihat dari pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Hingga Agustus 2026, rasio tersebut tercatat sebesar 33,84 persen, lebih tinggi dibandingkan batas minimum regulator yang ditetapkan sebesar 30 persen.

Advertisement Pada periode yang sama, total pembiayaan UMKM yang disalurkan BSI mencapai Rp53,46 triliun. Nilai tersebut menyumbang sekitar 46 persen dari keseluruhan RPIM perseroan yang mencapai Rp116,26 triliun.

Capaian ini menggambarkan upaya BSI dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

Di tengah kondisi ekonomi yang terus mengalami perubahan, BSI juga mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang positif dengan tetap memperhatikan kualitas penyalurannya. Hingga Juni 2026, pembiayaan perseroan tumbuh 15,98 persen secara tahunan atau year on year (yoy), melampaui pertumbuhan industri perbankan nasional.

Perkembangan tersebut ditopang oleh kinerja segmen UMKM dan konsumer yang menunjukkan pertumbuhan solid. Hal ini sekaligus mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk serta layanan keuangan berbasis syariah yang disediakan BSI.