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Ekonomi

13 Tahun Jaludin Pertahankan Bisnis Bibit Ikan di Ciampea Bogor, Digitalisasi jadi Penyelamat

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Jaludin pertahankan bisnis bibit ikan di Ciampea Bogor selama 13 tahun. (foto : FERI JULIANSYAH)
Jaludin pertahankan bisnis bibit ikan di Ciampea Bogor selama 13 tahun. (foto : FERI JULIANSYAH)

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RADAR BOGOR – Tak semua usaha besar, berawal dari tempat yang luas dan modal melimpah. 

Sebagian justru tumbuh dari langkah sederhana, disertai ketekunan dan kemauan untuk terus belajar. 

Perjalanan itulah yang dijalani Jaludin, pelaku usaha pembibitan ikan lele dan gurame di Kabupaten Bogor yang telah menekuni bisnisnya sejak 2013.

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Selama lebih dari satu dekade, Jaludin melewati berbagai tantangan untuk mempertahankan usahanya. 

Mulai dari menghadapi perubahan cuaca yang memengaruhi tingkat kelangsungan hidup bibit ikan, kesulitan dalam proses budidaya, hingga beberapa kali harus memindahkan lokasi usaha.

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Kini, usaha pembibitan ikan miliknya beroperasi di Kampung Cikarawang, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Dari perjalanan panjang tersebut, Jaludin membuktikan, konsistensi menjadi salah satu modal penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah usaha.

Merintis Usaha Bibit Lele dan Gurame Sejak 2013

Perjalanan Jaludin di bidang perikanan dimulai pada 2013. 

Sejak awal, ia memilih menekuni pembibitan ikan lele dan gurame sebagai peluang usaha yang ingin dikembangkan dalam jangka panjang.

Namun, menjalankan usaha pembibitan ikan bukan tanpa hambatan. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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