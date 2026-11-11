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Ekonomi

Awalnya Konter HP, Bisnis Yusup Maulana di Jasinga Bogor Kini Makin Beragam

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Yusup Maulana mengembangkan usaha konter HP salah satunya sediakan layanan transaksi digital di Jasinga Bogor. (foto : Ucup Madropi)
Yusup Maulana mengembangkan usaha konter HP salah satunya sediakan layanan transaksi digital di Jasinga Bogor. (foto : Ucup Madropi)

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RADAR BOGOR - Berawal dari usaha konter telepon seluler (HP), Yusup Maulana perlahan mengembangkan bisnisnya dengan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. 

Kini, usaha yang dijalankannya di Kampung Cikidung RT 02/RW 09, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tak hanya melayani jual beli HP, tetapi juga menyediakan berbagai kebutuhan harian hingga layanan transaksi digital.

Perjalanan tersebut tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. 

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Jika dahulu promosi hanya mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut, kini Yusup memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Mengandalkan Promosi dari Mulut ke Mulut

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Pada awal merintis usaha, Yusup berfokus pada jual beli HP baru dan bekas. 

Seperti kebanyakan usaha kecil pada masanya, kegiatan pemasaran masih dilakukan secara sederhana melalui informasi antarpelanggan dan warga sekitar.

Cara tersebut, memang membantu memperkenalkan toko kepada masyarakat, tetapi jangkauan pemasarannya belum terlalu luas. 

Calon pembeli yang tinggal jauh dari lokasi usaha juga tidak mudah mengetahui produk yang tersedia.

Keterbatasan informasi membuat konsumen harus datang langsung ke toko untuk melihat barang yang ditawarkan. 

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan penjualan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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