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Ekonomi

Berawal dari Tren Matcha, Mamamatcha di Jasinga Bogor Bikin Minuman Kekinian

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Minuman kekinian ala Mamamatcha di Jasinga Bogor. (foto : Dita Kartika Sari)
Minuman kekinian ala Mamamatcha di Jasinga Bogor. (foto : Dita Kartika Sari)

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RADAR BOGOR – Minuman berbahan matcha semakin mendapat tempat di kalangan pencinta kuliner. 

Peluang tersebut dimanfaatkan Halida Farah Diba dengan mendirikan Mamamatcha, usaha minuman kekinian yang hadir di kawasan GOR Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berdiri sejak 1 Januari 2025, Mamamatcha tidak hanya mengandalkan cita rasa matcha sebagai daya tarik. 

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Sejak awal merintis usaha, Halida juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

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Melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, hingga Google Maps, Mamamatcha berupaya membangun keberadaan mereknya di tengah persaingan bisnis minuman yang semakin ramai. 

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Sementara itu, penggunaan QRIS turut mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran.

Langkah digitalisasi tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan usaha yang kini dijalankan Halida bersama dua karyawan.

Dari Pelanggan yang Lewat hingga Merambah Dunia Digital

Pada masa awal usaha, sumber penjualan Mamamatcha masih sangat bergantung pada pelanggan yang datang langsung ke outlet. 

Kebanyakan pembeli merupakan orang-orang yang kebetulan melintas di sekitar lokasi usaha.

Kondisi tersebut membuat jumlah penjualan cukup dipengaruhi situasi lingkungan, termasuk cuaca. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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