Kegigihan Ida Nurlela di Rancasari Bogor Kembangkan Bisnis Ayam Petelur, Begini Tips Suksesnya

RADAR BOGOR – Permintaan telur ayam yang terus menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, membuka peluang bagi pelaku usaha peternakan.

Melihat potensi tersebut, Ida Nurlela mengembangkan usaha ayam petelur di Kampung Rancasari, Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Usaha yang mulai dirintis pada 2025 ini, menjadi salah satu langkah Ida dalam membangun sumber penghasilan melalui sektor peternakan.

Advertisement Baca Juga: Berawal dari Tren Matcha, Mamamatcha di Jasinga Bogor Bikin Minuman Kekinian

Berawal dari modal yang disesuaikan dengan kemampuan, usaha tersebut dijalankan secara bertahap dengan mengandalkan ketekunan dan pengelolaan yang konsisten.

Bukan sekadar menghasilkan telur untuk dijual, peternakan ini juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi produktif di lingkungan sekitar.

Advertisement Di tengah kebutuhan pasar terhadap bahan pangan, usaha ayam petelur memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

Berawal dari Modal Sederhana, Ida Tekuni Peternakan

Membangun usaha peternakan ayam petelur membutuhkan kesabaran dan pemahaman terhadap proses pemeliharaan.

Hal tersebut menjadi bagian dari perjalanan Ida Nurlela ketika mulai merintis usahanya pada 2025.

Dengan modal awal yang disesuaikan kemampuan, Ida menjalankan peternakan secara bertahap.

Pengalaman selama mengelola ayam menjadi bekal untuk memahami kebutuhan ternak sekaligus memperbaiki tata kelola usaha.