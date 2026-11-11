Pemerintah Terapkan SPP-TDLN, Berikut Daftar 6 Bank dan Lembaga Pemungut PPN

RADAR BOGOR – Pemerintah resmi memberlakukan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026.

Melalui mekanisme ini, transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian administrasi perpajakan terhadap pesatnya perkembangan transaksi digital lintas negara.

Advertisement Penerapannya juga merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak dengan perkembangan aktivitas ekonomi digital.

Menurutnya, semakin banyak barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri digunakan oleh masyarakat Indonesia.

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Karena itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme pemungutan PPN dapat mengikuti perkembangan transaksi sekaligus sistem pembayaran digital.

“Transaksi digital lintas negara terus berkembang dan semakin banyak barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia. SPP-TDLN menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemungutan PPN dapat mengikuti perkembangan transaksi dan sistem pembayaran dalam ekonomi digital,” ujar Bimo.

SPP-TDLN Bukan Pajak Baru, Tidak Mengubah Tarif PPN

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan SPP-TDLN tidak menciptakan jenis pajak baru maupun mengubah besaran tarif PPN yang selama ini berlaku.

Sistem tersebut hanya menjadi mekanisme tambahan untuk memungut PPN atas penggunaan barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.