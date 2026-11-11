DJP Mulai Pungut PPh 0,5 Persen dari Penjual Marketplace, Cek Daftar Platform yang Ditunjuk

RADAR BOGOR – Para pedagang yang berjualan melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada perlu memperhatikan penerapan aturan baru pemungutan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace pada 1 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut dijalankan oleh empat perusahaan penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.

Advertisement Keempat perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak tersebut adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah memberikan masa penyesuaian pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace hingga 31 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari kondisi perekonomian masyarakat hingga kesiapan penyelenggara dalam menerapkan sistem pemungutan.

Namun, setelah melakukan evaluasi terhadap kesiapan sistem dan administrasi masing-masing marketplace, pemerintah memutuskan pemungutan PPh Pasal 22 mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kesiapan implementasi kebijakan.

Meski waktu pelaksanaannya disesuaikan, substansi aturan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

“Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi dan kesiapan implementasi, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Kami akan terus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pedagang,” ujar Bimo.