DJP Terbitkan Aturan Meterai Digital 2026, Catat Syarat Penyedia Printer dan Sanksi Pelanggarannya

RADAR BOGOR – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pengaturan penggunaan Meterai Teraan Digital (MTD) melalui penerbitan regulasi baru.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital yang mulai berlaku pada 22 September 2026.

Regulasi ini mengatur berbagai ketentuan terkait penyediaan perangkat khusus untuk membubuhkan Meterai Teraan Digital pada dokumen.

Advertisement Selain mengatur pihak yang dapat menjadi penyedia, peraturan tersebut juga mencakup persyaratan, kewajiban, hingga mekanisme pengawasan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan penerbitan PER-11/PJ/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan sistem digital.

“Penerbitan PER-11/PJ/2026 menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan Meterai Teraan Digital. Melalui aturan ini, penyedia, perangkat, hingga pengawasannya diatur secara jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Inge.

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Penerbitan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan penggunaan MTD yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.

Pengaturan lebih lanjut ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Bea Meterai.

Selain itu, regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan maupun menyediakan layanan Meterai Teraan Digital.

Mengenal Meterai Teraan Digital dan Printer MTD

Secara umum, Meterai Teraan Digital merupakan label meterai yang dibubuhkan pada dokumen menggunakan perangkat khusus bernama Printer Meterai Teraan Digital atau Printer MTD.