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Ekonomi

Mulanya di Teras Rumah, Seblak Teh Mayang di Cigudeg Bogor Kini Raup Omzet Jutaan Rupiah

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Seblak Teh Mayang di kawasan Cigudeg Bogor mampu meraup keuntungan berkat digitalisasi. (foto : Asep Awaludin)
Seblak Teh Mayang di kawasan Cigudeg Bogor mampu meraup keuntungan berkat digitalisasi. (foto : Asep Awaludin)

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RADAR BOGOR - Berawal dari usaha kecil di teras rumah orang tua, Seblak Prasmanan Teh Mayang kini berkembang menjadi salah satu pilihan kuliner di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. 

Perjalanan usaha yang dirintis sejak 2019 ini, menunjukkan bagaimana ketekunan, inovasi menu, dan pemanfaatan teknologi digital dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM.

Mayang, pemilik usaha tersebut, memulai bisnisnya dengan cara sederhana. 

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Penjualan dilakukan secara konvensional, sementara promosi mengandalkan status WhatsApp dan Instagram untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan.

Bahkan, pada masa awal merintis usaha, Mayang turun langsung mengantarkan pesanan menggunakan sistem pembayaran tunai saat barang diterima atau cash on delivery (COD).

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Perlahan, usaha seblak tersebut mulai mendapatkan pelanggan tetap. 

Konsistensi cita rasa dan pelayanan menjadi bekal Mayang mempertahankan bisnisnya hingga mampu mencatat omzet sekitar Rp500.000 per hari ketika masih berjualan dari rumah.

Kini, perjalanan bisnisnya memasuki babak baru. 

Perpindahan ke tempat usaha yang lebih representatif dan penggunaan pembayaran digital menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan Seblak Prasmanan Teh Mayang.

Berawal dari Rumah, Bertahan dengan Omzet Rp500 Ribu

Perjalanan Seblak Prasmanan Teh Mayang dimulai pada Mei 2019. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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