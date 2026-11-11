Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun, PMSE Jadi Penyumbang Terbesar

RADAR BOGOR – Aktivitas ekonomi digital semakin memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor tersebut mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.

Penerimaan itu dihimpun dari empat sektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial atau fintech, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Advertisement Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyebut capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

Sejalan dengan perkembangan sektor tersebut, DJP terus meningkatkan pengawasan sekaligus memperluas basis pemungutan pajak.

Upaya ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan.

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Dari total penerimaan Rp58,75 triliun, kontribusi paling besar berasal dari PPN PMSE yang mencapai Rp45,21 triliun.

Selanjutnya, Pajak SIPP menyumbang Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp5,40 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto senilai Rp2,18 triliun.

PPN PMSE Sumbang Rp45,21 Triliun

Sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak ekonomi digital.

Hingga akhir September 2026, DJP telah menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).