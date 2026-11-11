Indonesia Resmi Gabung Kerja Sama Pajak Global, Pertukaran Informasi Otomatis Dimulai 2027

RADAR BOGOR – Pemerintah Indonesia memperluas kerja sama perpajakan internasional dengan bergabung dalam kesepakatan pertukaran informasi otomatis terkait Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT).

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pajak perusahaan multinasional sekaligus meningkatkan transparansi sistem perpajakan lintas negara.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA).

Advertisement Kesepakatan ini menjadi landasan bagi negara-negara peserta untuk saling bertukar informasi perpajakan secara otomatis guna mendukung penerapan Pajak Minimum Global.

Direktur Jenderal Pajak menandatangani deklarasi GIR MCAA dalam Competent Authorities Conference ke-13 yang berlangsung di Kotor, Montenegro, pada 27–29 Oktober 2026.

Berdasarkan daftar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per 1 Oktober 2026, Indonesia tercatat sebagai penandatangan ke-41 GIR MCAA.

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Keikutsertaan tersebut memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional, yang dibutuhkan untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan Pajak Minimum Global.

Pertukaran informasi otomatis melalui kesepakatan ini direncanakan mulai berjalan pada 2027.

Namun, implementasinya dengan setiap yurisdiksi mitra akan dilakukan setelah masing-masing pihak memenuhi persyaratan dan mengaktifkan hubungan pertukaran informasi.

Tidak hanya memperkuat akses terhadap data perpajakan internasional, Indonesia juga mendorong perluasan kolaborasi dalam bantuan penagihan pajak lintas negara.