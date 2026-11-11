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Ekonomi

ZAFAW, Usaha Jus Buah di Cigudeg Bogor yang Kini Punya 3 Cabang

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Berawal dari toko lokal, ZAFAW kini punya 3 cabang. (foto : MOHAMAD RIZKI GILANG RAMADHAN)
Berawal dari toko lokal, ZAFAW kini punya 3 cabang. (foto : MOHAMAD RIZKI GILANG RAMADHAN)

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RADAR BOGOR - Berawal dari keinginan membangun usaha mandiri, Ajat Sudrajat mengembangkan ZAFAW menjadi bisnis kuliner yang menawarkan aneka jus buah dan es krim di Kabupaten Bogor. 

Tak hanya memperluas jangkauan melalui 3 cabang, usaha ini juga mulai mengandalkan teknologi digital untuk mengenalkan produk dan memudahkan transaksi pelanggan.

ZAFAW berlokasi di Papangungan, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

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Dalam perkembangannya, usaha kuliner milik Ajat tersebut kini memiliki tiga cabang yang tersebar di Cibatok, Papangungan, dan Cigudeg.

Setiap gerainya melayani pelanggan mulai pukul 10.00 hingga 20.30 WIB. 

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Beragam pilihan jus buah dan es krim menjadi menu utama yang ditawarkan kepada masyarakat.

Jus Alpukat Jadi Salah Satu Menu Favorit

Dari sejumlah produk yang tersedia, jus alpukat menjadi salah satu menu yang paling banyak diminati pelanggan. 

Cita rasanya yang khas serta bahan buah yang dikenal memiliki kandungan gizi menjadi daya tarik tersendiri.

ZAFAW juga berupaya menjaga kualitas produk dengan menggunakan buah-buahan berkualitas. 

Pelanggan dapat menikmati pilihan menu dengan tambahan topping es krim sehingga sajian terasa lebih bervariasi.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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