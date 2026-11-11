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Ekonomi

Sejak 2022, Seblak Teh Euis di Sukaraja Bogor Tumbuh Berkat QRIS

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Seblak Teh Euis bertahan sejak 2022, kini makin ramai. (foto : ALIVIA ARSI SAUSAN)
Seblak Teh Euis bertahan sejak 2022, kini makin ramai. (foto : ALIVIA ARSI SAUSAN)

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RADAR BOGOR – Dari warung sederhana yang mengandalkan pembayaran tunai, Seblak Prasmanan Teh Euis kini mulai berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital.

Sejak dirintis pada akhir 2022, usaha kuliner milik Euis Purwanti ini terus berupaya menarik pelanggan melalui promosi media sosial dan menyediakan pembayaran nontunai menggunakan QRIS.

Berlokasi di Kampung Sukaraja Nomor 21, Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, warung ini menawarkan konsep seblak prasmanan yang memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilih sendiri isian sesuai selera.

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Pilihan topping yang beragam, racikan kuah rempah buatan sendiri, serta tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner pedas.

Dirintis Sejak Desember 2022, Tawarkan Seblak Prasmanan

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Euis Purwanti mulai merintis usaha Seblak Prasmanan Teh Euis pada 27 Desember 2022.

Sejak awal, ia menghadirkan pilihan isian yang dapat diracik sesuai keinginan pelanggan.

Mulai dari kerupuk, bakso seafood, sosis, dumpling, mi, hingga ceker tersedia sebagai pelengkap sajian.

Pelanggan juga bisa menentukan tingkat kepedasan sehingga setiap porsi dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.

Salah satu ciri yang ditawarkan warung ini adalah kuah berbumbu rempah yang diracik sendiri oleh Teh Euis.

Perpaduan pilihan isian dan racikan kuah tersebut menjadi bagian dari pengalaman makan yang ditawarkan kepada pelanggan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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