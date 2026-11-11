Udara Sejuk Lukut Bikin Susu Jahe Mas Ben di Nanggung Bogor Jadi Buruan

RADAR BOGOR - Saat udara dingin mulai menyelimuti kawasan Lukut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor segelas minuman hangat menjadi teman yang sulit ditolak.

Peluang inilah yang coba dijawab Susu Jahe Mas Ben dengan membuka lapak baru di wilayah tersebut.

Menghadirkan racikan jahe dan susu dengan cita rasa khas, lapak ini kini siap melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 15.30 hingga 00.00 WIB.

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Kehadirannya memberikan pilihan baru bagi warga Lukut dan sekitarnya yang ingin menikmati minuman hangat tanpa harus bepergian jauh.

Pembeli bisa duduk santai di lokasi, sambil berbincang atau membawa pulang pesanan untuk dinikmati bersama keluarga.

Advertisement Sebelumnya, Susu Jahe Mas Ben telah lebih dahulu dikenal melalui lapaknya di Leuwiliang, Cigudeg, dan Paku.

Pembukaan lapak di Lukut menjadi langkah berikutnya dalam memperluas jangkauan pelanggan.

Berawal dari Racikan Rempah Khas Yogyakarta

Di balik usaha yang terlihat sederhana ini, terdapat sosok M. Fajar Nugraha yang dipercaya mengelola lapak di Lukut.

Fajar menjalankan usaha tersebut, sebagai mitra sekaligus murid dari Mas Ben, sosok peracik rempah asli Yogyakarta yang menjadi pencetus racikan minuman tersebut.

Fajar menegaskan, nama Mas Ben bukan sekadar merek dagang.