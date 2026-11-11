Dari Kebun di Leuwisadeng Bogor ke Seluruh Indonesia, Petani Bertopi Andalkan Facebook dan YouTube

RADAR BOGOR - Hobi bercocok tanam, ternyata bisa berkembang menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

Hal itu dibuktikan Petani Bertopi, usaha di bidang pertanian dan perikanan asal Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor yang berhasil memperluas pasar melalui pemanfaatan teknologi digital.

Riki Muhtadin mengatakan, berawal dari aktivitas menjual hasil panen secara langsung kepada distributor atau tengkulak, usaha ini kini mulai merambah perdagangan elektronik.

Advertisement Berbagai komoditas pertanian tidak hanya dipasarkan kepada konsumen di sekitar tempat tinggal, tetapi juga ditawarkan secara online melalui media sosial.

"Facebook dan YouTube menjadi dua platform yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun kedekatan dengan calon pelanggan," jelas Riki.

Advertisement Strategi tersebut, membuka peluang bagi Petani Bertopi untuk menjangkau pembeli dari berbagai daerah di Indonesia.

Menariknya, sambung Riki, salah satu produk yang paling banyak diminati adalah bibit markisa Petani Bertopi.

Tanaman buah yang identik dengan rasa asam ini justru memiliki sejumlah varietas dengan cita rasa supermanis.

Berawal dari Penjualan Hasil Panen, Kini Merambah Pasar Digital

Petani Bertopi beralamat di Kampung Sadeng Pasar RT 06/RW 03, Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan ini awalnya mengandalkan pola pemasaran konvensional.