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Ekonomi

Penguatan Ekonomi Daerah Jadi Fokus bank bjb, Raih Apresiasi CNBC Indonesia Award 2026

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Penulis: Yosep Awaludin
bank bjb meraih penghargaan Outstanding Regional Economic Development Award dalam ajang Road to CNBC Indonesia Award 2026.
bank bjb meraih penghargaan Outstanding Regional Economic Development Award dalam ajang Road to CNBC Indonesia Award 2026.

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RADAR BOGOR – Dukungan terhadap pelaku UMKM, pembiayaan pembangunan infrastruktur, hingga digitalisasi layanan pemerintah daerah menjadi bagian dari kontribusi bank bjb dalam menggerakkan perekonomian wilayah.

Berbagai upaya tersebut mengantarkan bank bjb meraih penghargaan Outstanding Regional Economic Development Award dalam ajang Road to CNBC Indonesia Award 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.

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Peran bank pembangunan daerah (BPD) memang semakin penting dalam memperkuat perekonomian wilayah.

Fungsinya kini tidak sebatas menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan melalui perluasan akses pembiayaan serta pembentukan ekosistem ekonomi yang produktif dan inklusif.

Sejalan dengan hal tersebut, bank bjb terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

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Salah satu langkah yang dilakukan yakni memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan ekonomi produktif yang berpotensi mendorong kemajuan daerah.

Direktur Keuangan bank bjb, Hana Dartiwan, menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).

Menurutnya, apresiasi tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk memperluas manfaat kehadiran perbankan agar semakin dirasakan masyarakat.

Kontribusi bank bjb diwujudkan melalui dukungan terhadap sejumlah sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

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Editor : Yosep Awaludin
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