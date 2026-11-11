Ragam Fitur Tring! by Pegadaian, Ekosistem Finansial Baru

RADAR BOGOR - Kehadiran aplikasi Tring! by Pegadaian menjadi jembatan modern yang mempermudah akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan tanpa batasan ruang dan waktu.

Adapun rincian ekosistem utama yang tersedia di dalam platform digital ini adalah sebagai berikut.

1. Investasi Emas

Advertisement Aplikasi Tring! by Pegadaian memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas melalui layanan Emas Pegadaian, Cicil Emas, dan Deposito Emas.

Tidak ada pengenaan biaya untuk pembukaan rekening Emas Pegadaian di aplikasi Tring! by Pegadaian. Namun, biaya pengelolaan tahunan sebesar Rp30.000 tetap berlaku.

Setelah rekening Emas Pegadaian aktif, nasabah berpeluang untuk menabung emas, mulai dari Rp10 ribuan. Setiap gram saldo didukung emas fisik dengan rasio 1:1 yang disimpan di brankas Pegadaian.

Advertisement Ketika akumulasi saldo emas memadai, maka bisa didepositokan dengan minimum 5 gram (kelipatan 1 gram). Jangka waktu yang tersedia fleksibel sehingga cukup disesuaikan saja.

Pastikan ada sisa saldo emas setelah deposito minimal 0,1 gram. Sebagai catatan, Deposito Emas dapat dilakukan hanya saat akun Tring! by Pegadaian telah di-upgrade menjadi Premium.

Namun, jika nasabah ingin memiliki emas 24 karat bersertifikat dengan penguncian harga di awal, maka bisa mempertimbangkan untuk mengajukan Cicil Emas.

2. Gadai

Stigma lama mengenai proses gadai yang rumit kini berubah berkat fitur permohonan gadai dan perpanjangan secara online di aplikasi Tring! by Pegadaian.

Melalui fitur pengajuan Gadai Tabungan Emas, kebutuhan dana darurat dapat terpenuhi dengan cukup menjaminkan saldo emas digital tanpa harus menjual aset tersebut.