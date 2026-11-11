Bertahan Sejak 2010, D'Crepes Prita di Depok Mulai Manfaatkan Teknologi Digital

RADAR BOGOR - Perkembangan teknologi digital turut mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis, termasuk di sektor kuliner. Kemudahan transaksi dan promosi melalui media sosial kini menjadi bagian penting dalam menghadapi persaingan usaha. Hal tersebut terlihat dari perjalanan D'Crepes Prita, usaha kuliner milik Bapak Prita yang telah beroperasi sejak 2010 di Kota Depok, Jawa Barat.

‎

‎Sebelum memanfaatkan teknologi digital, Bapak Prita mengawali usahanya dengan berjualan secara keliling ke sejumlah sekolah dasar (SD) di wilayah Depok. Pada masa itu, proses penjualan masih dilakukan secara konvensional. Promosi dilakukan dengan menawarkan produk secara langsung kepada para siswa, sementara pembayaran hanya mengandalkan uang tunai.

‎Meski dijalankan dengan cara sederhana, usaha tersebut mampu bertahan dan dikenal oleh masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Selama bertahun-tahun, Bapak Prita menjadi salah satu penjual D'Crepes yang kerap dijumpai di sejumlah sekolah di Depok.

‎

‎Kini Memiliki Lokasi Berjualan Tetap di Taman Pijar

‎

‎Seiring berjalannya waktu, usaha D'Crepes Prita menunjukkan perkembangan. Jika sebelumnya mengandalkan sistem penjualan keliling, kini Bapak Prita telah memiliki lokasi berjualan tetap di Taman Pijar, Depok, Jawa Barat.

‎

‎Perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan usaha yang telah dirintis selama lebih dari satu dekade. Keberadaan lokasi tetap juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menemukan dan membeli produk yang ditawarkan.

Advertisement Baca Juga: Pecah Telur, Cabor Panjat Tebing Kota Bogor Akhirnya Sumbang Emas di Porprov Jabar 2026

‎

‎Perkembangan tidak hanya terlihat dari lokasi penjualan, tetapi juga dari variasi produk. Pada awalnya, D'Crepes Prita hanya menyediakan satu pilihan rasa. Namun, kini tersedia beragam varian rasa yang memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

‎

‎QRIS Jadi Alternatif Pembayaran, Promosi Merambah Media Sosial

‎

‎Menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital, Bapak Prita mulai menyesuaikan sistem transaksi dengan menyediakan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

‎

‎Kehadiran QRIS memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis bagi pelanggan. Konsumen tidak lagi harus selalu menyediakan uang tunai untuk melakukan transaksi.

Baca Juga: Ragam Fitur Tring! by Pegadaian, Ekosistem Finansial Baru

‎

‎Penerapan pembayaran digital tersebut juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha. Saat diwawancarai mengenai pengaruh penggunaan QRIS terhadap penjualan, Bapak Prita menyampaikan bahwa hasilnya cukup menggembirakan.

‎

‎"Alhamdulillah, meningkatkan dan membuat penghasilan bertambah," ungkap Prita.

‎

‎Selain mengadopsi pembayaran digital, promosi produk juga mulai berkembang melalui media sosial. Sejumlah pembuat konten atau content creator telah datang untuk mengulas produk D'Crepes Prita.

Baca Juga: ‎Universitas Tazkia Gelar Wisuda ke-22, Fokus Pengabdian Pengembangan Digital Industri Halal

‎

‎Kehadiran ulasan tersebut membantu memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Media sosial pun menjadi salah satu sarana promosi yang mendukung perkembangan usaha, terutama dalam menjangkau calon konsumen di luar pelanggan yang selama ini membeli secara langsung.

‎

‎Pandemi COVID-19 Jadi Salah Satu Tantangan Terberat

‎

‎Di balik perjalanan usahanya, Bapak Prita mengakui bahwa pandemi COVID-19 menjadi salah satu masa tersulit dalam menjalankan bisnis. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha yang telah dibangun sejak 2010.

‎

‎Meski menghadapi berbagai kesulitan, Bapak Prita tidak menghentikan usahanya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, ia berhasil bangkit dan kembali melanjutkan bisnisnya hingga saat ini.

Advertisement Baca Juga: ‎Universitas Tazkia Gelar Wisuda ke-22, Fokus Pengabdian Pengembangan Digital Industri Halal

‎

‎Kemampuan mempertahankan usaha di tengah perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari perjalanan panjang D'Crepes Prita.

‎

‎Adaptasi Digital Jadi Langkah Mengembangkan Usaha

‎

‎Perjalanan D'Crepes Prita memperlihatkan bagaimana usaha kuliner yang awalnya dijalankan secara sederhana dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perubahan dari pembayaran tunai ke QRIS serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi menjadi langkah dalam mengikuti kebutuhan konsumen masa kini.

‎

‎Dari berjualan keliling ke sekolah-sekolah hingga kini memiliki lokasi tetap di Taman Pijar, Depok, Bapak Prita terus berupaya mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya.

Baca Juga: Cara Pengkinian Data BSU 2026 Lewat Aplikasi JMO, Cukup Pakai HP

‎

‎Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa digitalisasi bukan hanya diterapkan oleh perusahaan besar. Pelaku usaha kecil sekalipun dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan, memperluas promosi, dan menjaga keberlangsungan bisnis di tengah persaingan era digital.***

Penulis: Alvirtaliani Kayla