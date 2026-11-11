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Ekonomi

Penghimpunan Tabungan BRI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

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Penulis: Eka Rahmawati
Ilustrasi: Nasabah saat menggunakan layanan BRI. (Dok. BRI)
Ilustrasi: Nasabah saat menggunakan layanan BRI. (Dok. BRI)

RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil membukukan rekor baru dalam penghimpunan dana masyarakat hingga kuartal III 2026. Pencapaian tersebut ditandai dengan nilai tabungan yang mencapai posisi tertinggi sepanjang perjalanan perusahaan, seiring bertambahnya kepercayaan nasabah dan meningkatnya intensitas transaksi melalui berbagai layanan BRI.

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Direktur Network dan Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto, mengungkapkan perkembangan tersebut dalam konferensi pers pemaparan kinerja keuangan Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan laporan hingga akhir September 2026, total Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.651,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,0 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp1.475,8 triliun.

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Dari keseluruhan dana yang dihimpun, produk tabungan mencatatkan pertumbuhan 13,4 persen YoY menjadi Rp637,7 triliun. Nilai tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbesar sepanjang sejarah BRI. Sementara itu, penghimpunan dana melalui giro juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,2 persen YoY dengan total mencapai Rp518,7 triliun.

Aquarius menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi perusahaan dalam meningkatkan penghimpunan dana berbiaya rendah.

Optimalisasi ekosistem transaksi serta perluasan dan penguatan basis nasabah menjadi sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan tabungan hingga mencapai rekor baru.

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“Strategi BRI memperkuat penghimpunan dana murah terus menunjukkan hasil yang positif, dengan optimalisasi ekosistem transaksi dan penguatan basis nasabah, BRI mencatatkan nilai tabungan tertinggi sepanjang sejarah Perseroan,” ujar Aquarius dalam keterangannya.

Meningkatnya perolehan tabungan dan giro turut memperbaiki komposisi sumber pendanaan BRI. Hingga September 2026, total dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) tercatat sebesar Rp1.156,4 triliun, meningkat 15,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut berdampak pada kenaikan rasio CASA BRI. Jika pada kuartal III 2025 porsinya berada di angka 67,6 persen, pada periode yang sama tahun 2026 rasio tersebut telah meningkat menjadi 70,0 persen. Capaian ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi dana murah terhadap keseluruhan struktur pendanaan perusahaan.

Peningkatan penghimpunan dana tersebut juga didukung oleh semakin aktifnya nasabah dalam menggunakan berbagai saluran transaksi BRI. Upaya ini sejalan dengan transformasi perusahaan melalui agenda BRIvolution Reignite, yang mengedepankan pengembangan bisnis berbasis aktivitas transaksi sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Salah satu layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas tersebut adalah aplikasi BRImo. Hingga September 2026, platform perbankan digital ini telah memiliki 26 juta pengguna aktif bulanan atau tumbuh 13,0 persen secara tahunan.

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Editor : Eka Rahmawati
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