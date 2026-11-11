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Ekonomi

Awalnya Ogah Pakai QRIS, Warung Sembako di Cirangkong Bogor Kini Makin Praktis

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Dulu hanya terima cash, warung sembako milik Iyah di Bogor kini manfaatkan digitalisasi. (foto : Aprilya Ariesya)
Dulu hanya terima cash, warung sembako milik Iyah di Bogor kini manfaatkan digitalisasi. (foto : Aprilya Ariesya)

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RADAR BOGOR – Siapa sangka, teknologi pembayaran digital yang dulu dianggap merepotkan kini justru menjadi andalan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. 

Pengalaman ini dirasakan Iyah, pemilik Warung Sembako Serba Ada di kawasan Cirangkong, Bogor yang mulai beradaptasi dengan QRIS setelah delapan tahun menjalankan usaha secara konvensional.

Perjalanan Iyah mengenal digitalisasi tidak terjadi dalam semalam. 

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Selama bertahun-tahun, ia terbiasa melayani pembeli menggunakan uang tunai. 

Urusan pembayaran dilakukan secara langsung, termasuk menyiapkan uang kembalian bagi pelanggan.

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Namun, perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi membuatnya mulai mempertimbangkan cara baru. 

Berkat dorongan anaknya, Iyah akhirnya memberanikan diri mencoba pembayaran menggunakan QRIS, meskipun awalnya merasa metode tersebut cukup rumit.

Kini, setelah sekitar delapan bulan menggunakan QRIS, ia mulai merasakan manfaatnya dalam menjalankan usaha warung sembako yang telah dirintis selama delapan tahun tersebut.

Dari Warung Sederhana, Kini Mulai Melek Digital

Ketika pertama kali membuka Warung Sembako Serba Ada, Iyah menjalankan bisnisnya dengan cara sederhana. 

Saat itu, ia belum banyak mengenal teknologi digital dan seluruh transaksi masih mengandalkan uang tunai.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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