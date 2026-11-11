Berawal dari Camilan Lebaran, Kripik Berkah asal Leuwisadeng Bogor Kini Makin Berkembang

RADAR BOGOR – Siapa sangka, camilan yang awalnya dibuat untuk menemani suasana Hari Raya Idulfitri justru membuka peluang usaha yang menjanjikan.

Itulah perjalanan Kripik Berkah, usaha rumahan milik Heni yang memproduksi keripik pisang di Kampung Kalong Jayamarni, Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Berawal dari kebutuhan menyediakan camilan renyah saat Lebaran, produksi keripik pisang tersebut perlahan berkembang seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Advertisement Baca Juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Bogor pada Januari hingga Februari 2027

Pesanan yang semula identik dengan momen hari raya kini terus berdatangan, sehingga kegiatan produksi tidak lagi bergantung pada musim Lebaran.

Berdiri pada 2025, Kripik Berkah mulai membangun pasar dengan menawarkan keripik pisang dalam dua pilihan ukuran kemasan, yakni 50 gram dan 100 gram.

Advertisement Produk ini menyasar berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah hingga keluarga dan pemilik warung.

Berawal dari Tradisi Lebaran, Kini Jadi Peluang Usaha

Perjalanan Kripik Berkah bermula dari keinginan menghadirkan camilan yang renyah untuk dinikmati saat Idulfitri.

Namun, respons positif masyarakat membuat usaha tersebut terus berlanjut.

Permintaan yang semakin banyak menjadi dorongan bagi Heni untuk mempertahankan produksi.

Keripik pisang yang awalnya disiapkan untuk kebutuhan hari raya kini dipasarkan secara lebih berkelanjutan.