Jualan Es Sambil Buka Konter, Begini Strategi Indri Jaring Cuan Tiap Hari

RADAR BOGOR - Berawal dari mencoba peruntungan dengan berjualan minuman Pop Ice, seorang perempuan bernama Indri (27) justru menemukan peluang usaha yang menjanjikan.

Tak puas hanya mengandalkan penjualan minuman, ia kemudian menambah usaha konter pulsa.

Kini, dua usaha sederhana yang dijalankannya di depan Kantor Desa Cipinang, Bogor itu menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan modal awal sekitar Rp 1,5 juta, Indri merintis usaha kecil-kecilan yang kini mulai dikenal warga sekitar.

Selama bertahun-tahun berjualan di lokasi yang sama, ia mengandalkan kombinasi penjualan minuman dan layanan pulsa untuk menjaga pemasukan tetap berjalan.

Advertisement Menurut Indri, menggabungkan dua jenis usaha menjadi pilihan yang cukup masuk akal.

Sebab, penjualan minuman dan pulsa memiliki kondisi pasar yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi.

"Kalau es saja sepi pas hujan. Kalau konter saja sepi pas tanggal tua. Makanya saya dobel saja," ujar Indri.

Jualan Minuman dan Pulsa, Pelanggannya Berbeda

Dalam kesehariannya, Indri menawarkan berbagai pilihan minuman dengan harga yang ramah di kantong.

Mulai dari es teh dan minuman sachet seharga Rp 5.000, hingga es cappuccino cincau (capcin) dan es cincau yang dibanderol Rp 7.000 sampai Rp 10.000.