bank bjb Gandeng PT Garam, Perkuat Kerja Sama Layanan Perbankan dan Pengelolaan Dana

RADAR BOGOR – bank bjb memperkuat ekspansi bisnis korporasi dengan menjalin kemitraan strategis bersama PT Garam (Persero).

Kolaborasi kedua perusahaan ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan pada Rabu 11 November 2026.



Kerja sama tersebut menjadi bagian dari strategi bank bjb dalam memperluas jaringan mitra korporasi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan.



Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, bersama Direktur Utama PT Garam (Persero), Abraham Mose.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb, Mulyana, serta Direktur Keuangan, SDM & Manrisk PT Garam (Persero), Ahyanizzaman.



Kesepakatan ini menjadi awal pengembangan hubungan kelembagaan yang lebih erat antara kedua perusahaan.

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Melalui sinergi tersebut, bank bjb dan PT Garam berupaya mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang bisnis yang dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi masing-masing pihak.



Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, menyampaikan bahwa membangun kemitraan dengan berbagai institusi merupakan langkah penting untuk memperluas potensi bisnis perusahaan.

Kerja sama bersama PT Garam diharapkan dapat berkembang menjadi hubungan strategis yang produktif dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.



Ia menilai, kolaborasi antarkorporasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan, terutama di tengah dinamika dunia usaha dan kebutuhan layanan keuangan yang terus berkembang.



Karena itu, bank bjb berkomitmen membuka berbagai peluang kerja sama melalui optimalisasi produk dan jasa perbankan yang dimiliki.

Advertisement Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya perusahaan dalam menghadirkan solusi keuangan yang mampu menjawab kebutuhan mitra korporasi.

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Dalam kesepakatan tersebut, salah satu potensi kerja sama yang akan dijajaki adalah pengelolaan dana perusahaan.

Melalui peluang ini, bank bjb berkesempatan memperluas kontribusinya dalam menyediakan layanan pengelolaan keuangan untuk mendukung kebutuhan kelembagaan maupun kegiatan usaha PT Garam.



Tidak hanya menyangkut pengelolaan dana, Nota Kesepahaman tersebut juga membuka kesempatan bagi PT Garam untuk memanfaatkan beragam produk serta layanan perbankan bank bjb.



Pemanfaatan layanan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan transaksi perusahaan agar lebih efektif dan sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan.

Dengan demikian, kerja sama yang terbangun tidak hanya terbatas pada hubungan kelembagaan, tetapi juga berpotensi berkembang dalam berbagai aspek layanan keuangan.



Optimalisasi transaksi keuangan turut menjadi salah satu fokus dalam ruang lingkup kemitraan kedua perusahaan.

Dukungan layanan transaksi perbankan diharapkan mampu menunjang kelancaran aktivitas keuangan PT Garam sekaligus memperkuat hubungan bisnis dengan bank bjb.



Bagi bank bjb, kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah memperbesar basis kemitraan di segmen korporasi.

Perusahaan terus mendorong model kerja sama yang tidak sekadar berorientasi pada penggunaan produk perbankan, tetapi juga memberikan ruang bagi terciptanya peluang bisnis baru dalam jangka panjang.



Sinergi tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya hubungan antarkorporasi dalam membangun ekosistem usaha yang saling mendukung.