Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.250 Triliun, Serap 75,9 Persen dari Total Pembiayaan

RADAR BOGOR – Dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperkuat melalui penyaluran pembiayaan.

Hingga September 2026, kredit yang disalurkan BRI untuk sektor UMKM mencapai Rp1.250 triliun atau mencakup 75,9 persen dari keseluruhan portofolio kredit perseroan.

Besarnya porsi tersebut mencerminkan konsistensi BRI dalam menjadikan UMKM sebagai salah satu prioritas utama bisnis.

Advertisement Melalui perluasan akses pembiayaan, BRI berupaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung sektor usaha yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin 9 November 2026.

Dia menjelaskan, sampai dengan akhir September 2026, total penyaluran kredit BRI tercatat sebesar Rp1.647 triliun. Angka tersebut meningkat 14,5 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Advertisement Baca Juga: Michael Sianipar Ungkap Rahasia Kemajuan Futsal Indonesia, Bukan Hanya Kerja Federasi

Dari total pembiayaan itu, kredit untuk segmen UMKM mencapai Rp1.250 triliun. Nilainya tumbuh 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp1.151 triliun pada September 2025.

Achmad menegaskan, pertumbuhan kredit BRI tetap dijalankan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta strategi selective growth.

Menurutnya, keberhasilan penyaluran kredit tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang dikucurkan, tetapi juga manfaatnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

“Strategi pertumbuhan kredit kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selective growth. Bagi BRI, yang terpenting bukan semata-mata seberapa besar kredit dapat disalurkan, tetapi bagaimana kredit tersebut mampu mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sekaligus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Achmad Royadi.