National Summit 2026 di Bogor, Cinta Laura dan Presiden Direktur BCA Ajak Bakti Champions Kontribusi

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‎Hendra Lembong mengatakan bahwa, melalui beasiswa bakti BCA, ia ingin mendukung generasi muda Indonesia agar tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, kompetensi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

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‎"Kami berharap pengalaman selama program ini dapat menjadi bekal bagi para Bakti Champions untuk memasuki dunia profesional, terus mengembangkan potensi diri, serta memberikan kontribusi positif bagi ‎masyarakat," ungkapnya, Kamis, 12 November 2026.

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Ia juga turut mengapresiasi salah satu rangkaian unggulan dalam program ini yaitu Bakti Champions Movement sebagai wujud aplikasi penguatan kompetensi yang sudah dipelajari dengan menghadirkan inovasi terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

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‎Menurutnya, melalui pendekatan project-based learning, para peserta mengembangkan inovasi yang diharapkan dapat memberikan dampak terukur bagi UMKM, sekaligus memperkenalkan solusi BCA yang relevan dengan kebutuhan usaha.

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‎"Terpilih tiga tim terbaik, program Bakti Champions Movement yang telah mempresentasikan inovasi yang dikembangkan yaitu dari Universitas Gadjah Mada sebagai juara pertama. Universitas Airlangga sebagai juara kedua, dan Institut Teknologi Bandung sebagai juara ketiga," jelasnya.

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‎Selain itu, BCA juga memberikan penghargaan kepada Bakti Champions terpilih berdasarkan pencapaian dan kinerja selama mengikuti program pengembangan.

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‎Sementara itu, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengungkapkan, program Beasiswa Bakti BCA dirancang secara komprehensif melalui kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan bekal soft skill dan pengalaman nyata yang relevan dengan dunia profesional.

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‎BCA meyakini rangkaian program Beasiswa Bakti BCA dapat menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik.

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‎"Kami berharap pembelajaran dan jejaring yang telah dibangun selama program tidak berhenti di sini, tetapi terus berkembang melalui kolaborasi dan kontribusi nyata di lingkungan masing-masing. Alhasil, Bakti Champions bisa menjadi agen perubahan dengan daya saing dan ‎dapat berkontribusi nyata bagi negeri," ungkapnya.

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‎Selain menjadi puncak acara program Beasiswa Bakti BCA, National Summit 2026 menjadi momen bagi Bakti Champions untuk bergabung menjadi Bakti Champions Community yang merupakan wadah komunitas alumni penerima Beasiswa Bakti BCA.

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‎Dalam hal ini, Bakti Champions diharapkan tetap aktif membangun jejaring di universitas masing-masing, sekaligus meneruskan semangat berbagi dan kontribusi sosial yang telah ditanamkan selama mengikuti program Beasiswa Bakti BCA.

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‎Sebagai bagian dari rangkaian National Summit 2026, Bakti Champions secara khusus juga diajak untuk mengenal salah satu Desa Bakti BCA dengan mengikuti half day tour ke Pecinan Glodok. Dengan mengunjungi Pecinan Glodok, Bakti Champions diperkenalkan dengan konsep green tourism dan mengikuti beberapa aktivitas seperti wisata sejarah, wisata budaya hingga

‎wisata belanja.

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‎"Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi bekal berharga bagi perjalanan kalian ke depan. Jadilah bagian dari komunitas yang saling mendukung, menginspirasi, dan mendorong satu sama lain untuk terus bertumbuh serta memberikan dampak positif," tutupnya.

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‎Sebagai informasi, Bakti BCA merupakan payung program creating shared value (CSV) PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang berfokus pada penciptaan dampak positif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui Bakti BCA, perseroan menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

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‎BCA juga menghadirkan program seperti BCA Berbagi Ilmu, Beasiswa Bakti BCA, serta pelatihan dan pembinaan merias bagi Sahabat Disabilitas (Teman Tuli) untuk mendukung pengembangan generasi muda di sektor pendidikan.

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‎Bakti BCA memiliki kegiatan di bidang kesehatan, seperti bakti sosial kesehatan, layanan pemeriksaan gratis, serta kampanye pencegahan stunting.

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‎Pada aspek lingkungan, BCA mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui penanaman pohon untuk perlindungan mata air, konservasi penyu, rehabilitasi orang utan, serta perlindungan satwa endemik seperti Macan Tutul Jawa.

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‎Bakti BCA juga membina pengembangan Desa Wisata dan UMKM. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bakti BCA mencerminkan komitmen BCA tumbuh bersama masyarakat dan berkontribusi bagi masa depan lebih berkelanjutan. (abl)