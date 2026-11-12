BSI Perkuat Ekosistem Layanan Digital, Dukung Pelunasan Haji sampai 10 Desember 2026

RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) meningkatkan kesiapan layanan perbankan dan infrastruktur digital guna menunjang pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi calon jemaah Indonesia tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi. Berbagai fasilitas disiapkan agar proses pelunasan dapat berlangsung praktis, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah.

Dukungan tersebut diberikan melalui pemanfaatan jaringan kantor cabang, aplikasi BYOND by BSI, serta lebih dari 135 ribu BSI Agen yang tersebar di berbagai daerah. Optimalisasi seluruh saluran ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada calon jemaah dalam menentukan metode pembayaran sesuai kebutuhan masing-masing.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menetapkan jadwal pelunasan Bipih reguler tahap pertama pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Adapun tahap kedua akan dilaksanakan pada 16–31 Desember 2026. Menghadapi periode tersebut, BSI memastikan kesiapan sistem transaksi dan petugas layanan, baik untuk pembayaran melalui fasilitas digital maupun secara langsung.

Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, menjelaskan bahwa posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan basis nasabah haji yang luas menjadi tanggung jawab tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada calon jemaah.

Menurutnya, dukungan jaringan layanan yang tersebar serta pengembangan teknologi digital menjadi modal penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama proses persiapan keberangkatan haji.

Advertisement Anton juga menyampaikan bahwa BSI berupaya menyediakan proses pelunasan yang nyaman dan terlindungi melalui beragam pilihan layanan. Sekitar 80 persen atau delapan dari setiap sepuluh calon jemaah haji reguler yang berhak melunasi diketahui merupakan nasabah BSI. Kondisi tersebut menjadi amanah bagi perseroan untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kepada calon jemaah.

“BSI ingin memastikan proses pelunasan haji dapat dilakukan dengan mudah, nyaman, dan aman oleh seluruh calon jemaah, kami mengoptimalkan seluruh kanal layanan agar masyarakat memiliki pilihan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing,” ujar Anton dalam keterangannya.

Berdasarkan catatan Tabungan Haji BSI, terdapat 162.712 calon jemaah reguler yang masuk dalam daftar penerima hak pelunasan tahap pertama. Jumlah itu setara dengan sekitar 80 persen dari kuota nasional haji reguler sebanyak 203 ribu orang. Selain itu, tercatat pula 9.844 calon jemaah haji khusus yang berhak melakukan pelunasan pada tahap tersebut.

Dari persebaran daerah, jumlah calon jemaah yang memperoleh hak pelunasan paling banyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Data ini sekaligus menunjukkan besarnya peran BSI dalam mendukung layanan keuangan bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Calon jemaah yang ingin melakukan pembayaran tanpa mendatangi kantor cabang dapat memanfaatkan aplikasi BYOND by BSI. Prosesnya cukup dengan login ke aplikasi BYOND by BSI lalu pilih menu Portofolio dilanjutkan dengan pilih Tabungan Haji, setelah itu pengguna dapat melanjutkan ke menu Pelunasan Haji.