Modal WhatsApp, Bisnis Air Galon di Rancabungur Bogor Makin Berkembang

RADAR BOGOR – Berawal dari keinginan membantu menambah penghasilan keluarga, Eem membangun usaha depot air minum isi ulang bernama Bunda Water.

Siapa sangka, usaha yang dirintis dari lingkungan rumah tangga tersebut kini semakin berkembang dan dikenal masyarakat Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.

Perjalanan Bunda Water menjadi gambaran bagaimana ketekunan seorang pelaku usaha kecil dapat membawa perubahan.

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Bukan hanya mengandalkan pelanggan dari lingkungan sekitar, Eem juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelayanan sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

Salah satu langkah sederhana yang membawa perubahan adalah penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan pemesanan.

Advertisement Melalui cara tersebut, pelanggan kini bisa memesan air galon tanpa harus datang langsung ke depot.

Berawal dari Usaha Sederhana, Kini Layani Beragam Pelanggan

Sebagai seorang ibu rumah tangga, Eem memiliki keinginan untuk menjalankan usaha mandiri yang dapat membantu perekonomian keluarga.

Dari niat tersebut, ia kemudian merintis Bunda Water, usaha yang menyediakan layanan pengisian ulang air minum galon untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada masa awal operasional, pemasaran masih dilakukan dengan cara sederhana. Informasi mengenai Bunda Water menyebar melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, pelanggan sekitar, serta komunikasi langsung dengan masyarakat.

Pemesanan pun masih mengandalkan pelanggan yang datang ke depot atau menghubungi pemilik usaha secara konvensional.