Pasang di Status dan Bayar Tinggal Klik, Warung Seblak di Pamijahan Bogor Makin Dikenal

RADAR BOGOR - Siapa sangka, sebuah warung sederhana di pelosok Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, bisa memperkenalkan aneka jajanan hingga menjangkau pelanggan di luar lingkungan tempat tinggalnya.

Tanpa harus memasang iklan besar atau membuka cabang baru, Warung Ibu Ratna kini memanfaatkan WhatsApp sebagai cara untuk memperkenalkan dagangannya kepada lebih banyak orang.

Warung milik Ratna yang berlokasi di Kampung Cimayang 1, RT 02/RW 01 tersebut menjadi gambaran bagaimana pelaku usaha mikro mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis.

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Sejak mulai beroperasi pada Mei 2020, warung ini awalnya hanya mengandalkan pembeli dari lingkungan sekitar.

Namun, sejak Januari 2026, Ratna mulai memanfaatkan WhatsApp untuk mempromosikan menu sekaligus menerima pesanan pelanggan.

Advertisement Perubahan sederhana itu membuka peluang baru bagi usahanya.

Kini, produk yang sebelumnya hanya dikenal tetangga sekitar berkesempatan menjangkau konsumen dari wilayah yang lebih luas.

Berawal dari Warung Kecil di Lingkungan Kampung

Perjalanan Warung Ibu Ratna dimulai dari usaha sederhana yang melayani kebutuhan jajanan masyarakat sekitar.

Pada masa awal, pembeli didominasi tetangga dan warga yang kebetulan melintas di depan warung.

Dengan harga makanan berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000, Ratna berupaya menghadirkan pilihan jajanan yang terjangkau bagi berbagai kalangan.