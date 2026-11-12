Tiap Hari Bangun Pukul 03.00, Imam Kembangkan Usaha Tempe Warisan 30 Tahun di Tenjo Bogor

RADAR BOGOR – Ketika sebagian besar orang masih terlelap, Imam justru sudah sibuk mengurus dagangannya.

Sejak pukul 03.00 WIB, ia mulai membuka kios tempe di Pasar Rakyat Tenjo, Kampung Sukamulya.

Rutinitas itu dijalaninya setiap hari demi menjaga usaha keluarga yang telah bertahan sejak era 1990-an.

Advertisement Bagi Imam, berjualan tempe bukan sekadar mencari penghasilan.

Baca Juga: Bogor Timur Bakal Punya Lumbung Sosial di Kecamatan Cileungsi

Ada perjalanan panjang keluarga yang harus ia teruskan.

Advertisement Selama kurang lebih 30 tahun, usaha tersebut menjadi sumber penghidupan sekaligus bukti ketekunan dalam mempertahankan bisnis sederhana di tengah perubahan zaman.

Kini, tongkat estafet usaha itu berada di tangan Imam.

Ia tetap mempertahankan resep dan teknik pengolahan tempe warisan keluarga agar cita rasa serta kualitas produknya tetap terjaga.

Merawat Usaha Tempe yang Bertahan Tiga Dekade

Di balik tempe yang setiap hari tersaji di meja makan masyarakat, terdapat proses panjang yang dimulai sejak dini hari.

Pengolahan kedelai masih dilakukan melalui tahapan yang telah diwariskan keluarganya.