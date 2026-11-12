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Ekonomi

Kena PHK Saat Pandemi, Ajat Kini Sukses Bisnis Jelly Online di Rancabungur Bogor

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Sempat kehilangan pekerjaan, Ajat kini raup keuntungan dari jelly di Bogor. (foto : Winda Lestari)
Sempat kehilangan pekerjaan, Ajat kini raup keuntungan dari jelly di Bogor. (foto : Winda Lestari)

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RADAR BOGOR – Kehilangan pekerjaan, akibat pandemi Covid-19 pernah menjadi titik terendah dalam perjalanan hidup Ajat. 

Namun, situasi sulit itu justru membuka jalan baru baginya untuk membangun usaha sendiri. 

Berawal dari mantan karyawan, kini Ajat mampu mengembangkan bisnis minuman jelly melalui sistem kemitraan atau franchise dan memanfaatkan pemasaran digital.

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Di tengah ketidakpastian ekonomi saat pandemi, Ajat memilih tidak berlama-lama larut dalam keadaan. 

Ia mencoba peluang usaha minuman jelly dengan bergabung bersama pemilik bisnis yang lebih dahulu mengembangkan produk tersebut.

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Keputusan itu, menjadi awal perjalanan barunya sebagai pelaku usaha. 

Berbekal dukungan mitra, Ajat mulai membangun bisnis yang kini menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya.

Berawal dari Franchise, Ajat Bangun Usaha Minuman Jelly

Ajat tidak merintis bisnis minuman jelly sepenuhnya dari nol. 

Ia memilih bergabung melalui sistem franchise atau kemitraan dengan pemilik usaha yang telah lebih dahulu menjalankan bisnis tersebut.

Melalui kerja sama ini, Ajat memperoleh berbagai dukungan, mulai dari resep, bahan baku, hingga pendampingan mengenai cara menjalankan dan memasarkan produk. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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