Awalnya Karaoke, Cafe Cikaniki di Leuwisadeng Bogor Kini Ramai Dikenal Lewat TikTok

RADAR BOGOR – Siapa sangka, aktivitas karaoke yang awalnya hanya menjadi hiburan pengunjung justru membuka peluang promosi bagi sebuah kafe di Kabupaten Bogor.

Berawal dari iseng melakukan siaran langsung saat karaoke berlangsung, Cafe Cikaniki kini memanfaatkan TikTok Live sebagai salah satu strategi untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat yang lebih luas.

Berada di tepi aliran Sungai Cikaniki, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, kafe yang dikelola Muhammad Ramli ini menawarkan suasana berbeda bagi pengunjung.

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Selain bisa menikmati makanan dan minuman, pelanggan juga disuguhkan hiburan live music yang rutin digelar hampir setiap malam.

Menariknya, pertunjukan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pengunjung yang datang langsung.

Advertisement Melalui siaran TikTok Live, suasana Cafe Cikaniki juga dapat disaksikan oleh pengguna media sosial dari berbagai daerah.

Berawal dari Karaoke, TikTok Live Jadi Media Promosi

Cafe Cikaniki telah beroperasi sekitar satu tahun.

Nama tempat usaha ini diambil dari Sungai Cikaniki yang mengalir tepat di samping lokasi kafe.

Pada awal menjalankan usaha, Ramli menghadirkan fasilitas karaoke sebagai hiburan bagi pelanggan.

Pengunjung bisa menikmati hidangan sekaligus bernyanyi untuk mengisi waktu bersama teman maupun keluarga.