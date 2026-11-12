Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Jual Sembako Sambil Layani Transfer, Omzet Warung di Sukajaya Bogor Melesat

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Dari jual sembako ke layanan digital, omzet Jajang di Sukajaya Bogor naik. (foto : Murri)
Dari jual sembako ke layanan digital, omzet Jajang di Sukajaya Bogor naik. (foto : Murri)

Advertisement

RADAR BOGOR – Warung sembako, biasanya menjadi tempat masyarakat membeli beras, minyak goreng, telur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. 

Namun, bagi Jajang, warung kecil yang dikelolanya di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, kini memiliki fungsi lebih luas. 

Selain berbelanja kebutuhan sehari-hari, warga juga bisa mengisi saldo dompet digital hingga melakukan transfer antarbank.

Advertisement

Baca Juga: Pemkab Bogor Bangun Lumbung Sosial di Wilayah Rawan Bencana

Inovasi sederhana tersebut membawa perubahan bagi perjalanan usaha Jajang. 

Setelah lima tahun menjalankan warung sembako, ia mulai memanfaatkan layanan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sekaligus mengembangkan sumber pendapatan usahanya.

Advertisement

Langkah tersebut terbukti membuka peluang baru. 

Berdasarkan keterangan usaha, omzet yang sebelumnya berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan kini mencapai sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan.

Lima Tahun Bertahan, Berawal dari Warung Sembako

Jajang telah menjalankan usaha warung sembako selama kurang lebih lima tahun. 

Sejak awal, warung tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Berbagai barang kebutuhan pokok tersedia, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, hingga mi instan. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Pasang di Status dan Bayar Tinggal Klik, Warung Seblak di Pamijahan Bogor Makin Dikenal

Pasang di Status dan Bayar Tinggal Klik, Warung Seblak di Pamijahan Bogor Makin Dikenal

Warung Ibu Ratna di Pamijahan, Bogor, memanfaatkan WhatsApp dan QRIS untuk promosi, menerima pesanan, serta memperluas jangkauan pelanggan.

Pickup Tabrak Motor dan Warung Nasi di Panaragan Bogor, Berakhir Damai

Pickup Tabrak Motor dan Warung Nasi di Panaragan Bogor, Berakhir Damai

Mobil pickup menabrak pembatas jalan, motor parkir, dan warung nasi di Gang Kepatihan, Panaragan, Bogor. Ketiga pihak sepakat menyelesaikan.

Awalnya Ogah Pakai QRIS, Warung Sembako di Cirangkong Bogor Kini Makin Praktis

Awalnya Ogah Pakai QRIS, Warung Sembako di Cirangkong Bogor Kini Makin Praktis

8 tahun berjualan, Iyah di Cirangkong, Bogor, mulai beralih ke QRIS. Kini transaksi warung sembakonya lebih praktis dan mudah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer