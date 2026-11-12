Jual Sembako Sambil Layani Transfer, Omzet Warung di Sukajaya Bogor Melesat

RADAR BOGOR – Warung sembako, biasanya menjadi tempat masyarakat membeli beras, minyak goreng, telur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Namun, bagi Jajang, warung kecil yang dikelolanya di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, kini memiliki fungsi lebih luas.

Selain berbelanja kebutuhan sehari-hari, warga juga bisa mengisi saldo dompet digital hingga melakukan transfer antarbank.

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Inovasi sederhana tersebut membawa perubahan bagi perjalanan usaha Jajang.

Setelah lima tahun menjalankan warung sembako, ia mulai memanfaatkan layanan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sekaligus mengembangkan sumber pendapatan usahanya.

Advertisement Langkah tersebut terbukti membuka peluang baru.

Berdasarkan keterangan usaha, omzet yang sebelumnya berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan kini mencapai sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan.

Lima Tahun Bertahan, Berawal dari Warung Sembako

Jajang telah menjalankan usaha warung sembako selama kurang lebih lima tahun.

Sejak awal, warung tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Berbagai barang kebutuhan pokok tersedia, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, hingga mi instan.