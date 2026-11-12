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Ekonomi

Awalnya Cuma Jualan Keliling di Tenjolaya Bogor, Jama Kini Pasarkan Tusuk Sate Lewat Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Jama kini pasarkan tusuk sate buatannya hingga luar Bogor. (foto : Delia Apipah)
Jama kini pasarkan tusuk sate buatannya hingga luar Bogor. (foto : Delia Apipah)

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RADAR BOGOR – Siapa sangka, usaha tusuk sate bambu yang dirintis sejak 1992 kini mampu menjangkau pelanggan hingga berbagai daerah melalui marketplace. 

Inilah perjalanan Jama, pelaku usaha tusuk sate bambu asal Cibitung, Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor yang berhasil beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Selama puluhan tahun, Jama mengandalkan cara pemasaran konvensional untuk mempertahankan usahanya. 

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Ia berkeliling menawarkan produk dari satu toko ke toko lainnya, sekaligus mengantarkan langsung tusuk sate buatannya ke pasar.

Perjalanan tersebut perlahan membuahkan hasil. 

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Dari aktivitas menawarkan dagangan secara langsung, Jama berhasil membangun hubungan dengan sejumlah pelanggan tetap yang terus memesan produknya.

"Sebelum mengenal teknologi digital, saya mengirim langsung tusuk sate ke pasar. Untuk mempromosikannya, saya singgah dari toko satu ke toko lainnya untuk menawarkan tusuk sate buatan saya. Dari situ saya mendapatkan pelanggan tetap," ujar Jama saat diwawancarai.

Menjual Beragam Jenis Tusuk Sate Berbahan Bambu

Usaha yang telah bertahan lebih dari tiga dekade ini menawarkan berbagai jenis tusuk sate berbahan dasar bambu. 

Produk yang dibuat Jama tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sate kambing, tetapi juga mencakup tusuk lilit, tusuk cilor, dan beragam jenis tusukan lainnya.

Dalam menjalankan usahanya, Jama terbiasa menerima pesanan melalui sambungan telepon. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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