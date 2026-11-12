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Ekonomi

Dulu Andalkan Promosi dari Mulut ke Mulut di Ciherang Bogor, Kini Si Culan Go Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Kuliner Si Culan di Bogor kini terus mengembangkan bisnisnya. (foto : Maudy Agni Wijaya)
Kuliner Si Culan di Bogor kini terus mengembangkan bisnisnya. (foto : Maudy Agni Wijaya)

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RADAR BOGOR – Mengenalkan makanan khas Thailand, kepada masyarakat Indonesia bukan perkara mudah. 

Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah Wulan Endjo dalam mengembangkan Kuliner Si Culan, usaha kuliner yang kini mengandalkan media digital untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Berawal dari ketertarikannya terhadap kuliner Negeri Gajah Putih, Wulan merintis usaha Si Culan pada 2015. 

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Seiring perjalanan bisnisnya, ia kemudian memantapkan fokus pada produk Somtam Salad Thailand sejak 2022.

Menu tersebut menjadi andalan Si Culan karena menawarkan sensasi rasa yang berbeda. 

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Somtam merupakan salad pepaya khas Thailand dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, dan segar yang memberikan pengalaman kuliner tersendiri bagi penikmatnya.

Bagi Wulan, menjalankan usaha kuliner bukan sekadar menjual makanan. 

Ia juga ingin memperkenalkan cita rasa khas Thailand agar semakin dikenal dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Berawal dari Promosi Sederhana, Si Culan Bangun Pelanggan

Pada awal menjalankan bisnisnya, Wulan masih mengandalkan cara pemasaran konvensional. 

Informasi mengenai produk Si Culan menyebar melalui rekomendasi teman, keluarga, hingga pelanggan yang pernah melakukan pembelian.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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