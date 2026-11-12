Dari Etalase, Sukses Bangun Bisnis Ponsel di Mall Bogor

RADAR BOGOR – Kesuksesan, tak selalu datang dari bisnis besar dengan modal melimpah.

Perjalanan Herliana Putri membuktikan, ketekunan membangun usaha dari tempat sederhana pun bisa mengantarkan seseorang meraih impian besar, termasuk menunaikan ibadah haji dari hasil kerja keras sendiri.

Perempuan pengusaha muda yang dikenal sebagai reseller resmi Oppo ini masih aktif menjalankan bisnis penjualan ponsel di pusat perdagangan handphone BTM Bogor.

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Dari usaha yang dirintisnya dengan sebuah etalase kecil, Herliana berhasil membangun kepercayaan pelanggan hingga mampu mewujudkan salah satu cita-cita terbesarnya.

Baginya, pencapaian tersebut bukan sekadar keberhasilan dalam berbisnis, melainkan juga sebuah perjalanan yang memiliki makna ibadah.

Advertisement "Alhamdulillah, berkat usaha jualan Oppo di BTM ini, saya bisa berangkat haji. Semua saya niatkan untuk ibadah," ujar Herliana saat ditemui di tokonya di BTM Bogor, Kamis 12 November 2026.

Merintis Usaha dari Etalase Kecil di BTM Bogor

Perjalanan bisnis Herliana Putri tidak dibangun dalam waktu singkat.

Ia memulai usahanya dari nol dengan memanfaatkan etalase kecil di kawasan BTM Bogor.

Sebagai reseller resmi Oppo, Herliana secara konsisten menjalankan aktivitas penjualan sekaligus membangun hubungan baik dengan konsumen.

Kepercayaan pelanggan menjadi salah satu modal penting yang terus dijaganya dalam menjalankan bisnis.