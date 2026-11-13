‎Gaya Gen Z Kelola UMKM, Sanoomi Jajan Maksimalkan Teknologi Digital untuk Perluas Pasar

BOGOR BOGOR - Di era modern saat ini, tentunya pemanfaatan teknologi digital telah menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang. Langkah inilah yang dibuktikan oleh dua anak muda generasi Z, Nur Hasanah dan Nur Kholifah, dalam mengelola usaha kuliner mereka yang diberi nama Sanoomi Jajan.

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‎Berlokasi di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di depan SDN Hambalang 02. Usaha kuliner ini membuktikan bahwa kreativitas anak muda mampu mendobrak batasan pasar lokal melalui adaptasi digital yang masif.

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‎Berawal dari Rumah dan Promosi Konvensional

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‎Sanoomi Jajan mulai beroperasi sejak Juli 2025. Pada awal perintisannya, usaha ini belum memiliki toko fisik dan dijalankan langsung dari rumah. Strategi pemasaran yang digunakan pun masih sederhana, yakni mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat.'

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‎“Awalnya, pemasaran dilakukan secara sederhana, yaitu dengan menawarkan produk kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Dari situ, usaha mulai dikenal melalui rekomendasi,” ujar Nur Hasanah.

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‎Meskipun produk kuliner yang ditawarkan memiliki potensi besar, Nur Hasanah dan Nur Kholifah sempat menghadapi kendala, yakni jangkauan promosi yang terbatas. Informasi produk saat itu hanya diketahui oleh masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjangkau pelanggan baru.

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‎Transformasi Digital: Dari WhatsApp hingga Tiktok

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‎Menyadari pentingnya penetrasi pasar di era digital, keduanya mulai bertransformasi dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Saat ini, Sanoomi Jajan secara aktif menggunakan WhatsApp untuk melayani pesanan, serta membagikan informasi produk yang siap saji (ready) melalui fitur status. Platform Instagram @sanoomi.jajan dan Tiktok juga digunakan untuk memperluas eksposur produk melalui konten visual yang menarik.

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‎Pemanfaatan teknologi ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap lonjakan volume penjualan dan perluasan pasar.

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‎Selain promosi media sosial, Sanoomi Jajan juga menggunakan sistem transaksi modern guna memberikan kemudahan bagi para pelanggan. Selain melayani pesanan online dengan sistem COD (Cash on Delivery), pelanggan kini juga dapat melakukan pembayaran secara nontunai menggunakan QRIS. Menurut mereka, sistem pembayaran digital ini sangat membantu karena konsumen tidak harus menyiapkan uang tunai.

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‎Menu Andalan Favorit Pelanggan dan Target Pasar Luas

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‎Menyasar berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, hingga masyarakat umum, Sanoomi Jajan menawarkan berbagai varian kuliner bercita rasa pedas yang ramah dikantong. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsi tergantung pada jenis dan paket makanannya.

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‎Di antara beragam menu yang ditawarkan, terdapat tiga produk unggulan yang paling banyak diminati oleh pelanggan setia, yaitu Mie Jebew, Pangsit Chili Oil, dan Bakso Ceker Mercon. Perpaduan rasa pedas yang menggugah selera dengan harga ekonomis menjadikan kedai ini sebagai salah satu destinasi kuliner favorit di kawasan Hambalang.

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‎Menjaga Kualitas di Tengah Ketatnya Persaingan

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‎Menjalankan bisnis kuliner di tengah maraknya persaingan online tentu bukan hal mudah. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, Nur Hasanah menekankan pentingnya menjaga kualitas rasa, memberikan informasi harga secara transparan, serta merespons setiap pesan dengan ramah dan cepat.

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‎Ke depan, Sanoomi Jajan memiliki visi besar untuk terus berkembang. Nur Hasanah dan Nur Kholifah berencana menambah variasi menu baru, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperluas jangkauan distribusi penjualan agar Sanoomi Jajan Semakin dikenal luas oleh masyarakat.

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‎Pentingnya Digitalisasi bagi UMKM

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‎Mengakhiri perbincangan, Nur Hasanah berbagi pandangannya mengenai urgensi digitalisasi bagi pelaku usaha skala kecil serta memberikan pesan inspiratif bagi para pemula yang ingin merintis bisnis.

"Menurut saya digitalisasi itu sangat penting, terutama untuk usaha kecil seperti UMKM. Karena sekarang kebanyakan orang sudah menggunakan media sosial, jadi kita sebagai pelaku usaha juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman," tegasnya.

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‎Ia juga berpesan kepada anak muda atau pelaku usaha pemula agar tidak ragu untuk melangkah.

Advertisement "Saran saya jangan takut untuk mulai mencoba. Tidak harus langsung memiliki peralatan atau modal yang besar untuk promosi. Bisa dimulai dari WhatsApp atau TikTok dengan rutin mengunggah produk. Yang penting konsisten, menjaga kualitas produk, dan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan" tutupnya.

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‎Kisah Sanoomi Jajan menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat dimulai dari langkah sederhana. Dengan memanfaatkan platform yang sudah banyak digunakan masyarakat, UMKM memiliki kesempatan untuk memperkenalkan produk, mempermudah transaksi, dan menjangkau konsumen yang lebih luas.***

Penulis: Valya Aulia Syahida