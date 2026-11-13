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Ekonomi

Teknologi Digital Dorong Perkembangan Bisnis Petani Jambu Kristal Elharawy di Bogor

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar

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Usaha perkebunan Jambu Kristal Elharawy di Bogor (Foto:
Usaha perkebunan Jambu Kristal Elharawy di Bogor (Foto:

RADAR ‎BOGOR – Pemanfaatan teknologi digital mulai memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha perkebunan Jambu Kristal Elharawy yang dijalani Bapak Rahman di Kp. Hulurawa RT 003/006 Desa Bantarjaya, Rancabungur, Kabupaten Bogor. Melalui penggunaan Google Maps dan media sosial sebagai sarana pemasaran, petani kini memiliki peluang lebih luas untuk memperkenalkan produk, menjangkau konsumen, serta mengembangkan potensi usaha pertanian.

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‎Sebelum memanfaatkan pemasaran digital, pemasaran Jambu Kristal Elharawy masih dilakukan secara konvensional. Penjualan lebih banyak lewat pengepul. Kondisi tersebut membuat harga yang didapatkan tidak terlalu tinggi, jangkauan pemasaran relatif terbatas dan keberadaan lokasi perkebunan belum banyak diketahui masyarakat luas.

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‎Selain itu, calon konsumen dari luar wilayah sering kali mengalami kesulitan untuk mengetahui lokasi perkebunan, memperoleh informasi produk, maupun menghubungi pengelola secara langsung.

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‎Seiring perkembangan teknologi, Jambu Kristal Elharawy mulai memanfaatkan Google Maps dan media sosial sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis digital.

‎Melalui Google Maps, lokasi perkebunan dapat ditemukan dengan lebih mudah oleh calon pengunjung. Konsumen dapat mengetahui titik lokasi, melihat petunjuk arah, serta merencanakan kunjungan secara langsung ke kebun.

‎Sementara itu, media sosial, terutama Instagram, dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk melalui publikasi foto dan video aktivitas perkebunan, kondisi tanaman, proses pemeliharaan, hingga hasil panen jambu kristal. Konten tersebut menjadi sarana komunikasi sekaligus promosi yang memungkinkan informasi produk menjangkau masyarakat lebih luas tanpa dibatasi jarak.

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‎Perubahan strategi pemasaran ini memberikan sejumlah dampak terhadap perkembangan usaha, antara lain meningkatnya kemudahan akses informasi bagi konsumen, terbukanya peluang pasar baru, serta bertambahnya potensi kunjungan langsung ke perkebunan.

‎Tidak hanya berorientasi pada penjualan buah, pemasaran digital juga membuka peluang pengembangan konsep agrowisata. Konsumen dapat mengenal perkebunan secara langsung dan memperoleh pengalaman berkunjung ke lokasi budidaya jambu kristal.

‎Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pemasaran Digital

‎Sebelum digitalisasi, pemasaran lebih bergantung pada pengepul. Setelah menggunakan Google Maps dan media sosial, informasi usaha dapat diakses secara daring, jangkauan promosi menjadi lebih luas, dan komunikasi dengan calon konsumen dapat dilakukan secara lebih praktis.

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‎“Kalau dulu, kita hanyak bisa jual ke pengepul, dan harga ditentukan oleh mereka. Alhamdulillah setelah menggunakanan media digital, jangkauan pasar jadi lebih luas,kitab isa langsung jual ke konsumen atau pun agen sehingga dapat harga jual yang lebih tinggi serta keuntungan yang lebih besar. Bahkan banyak permintaan dari luar jawa juga yang belum kita penuhi,” ujar Pemilik

‎Selain itu, karena banyak permintaan dari konsumen untuk memetic langsung di kebun, dibuka juga wisata petik jambu dan bahkan jadi objek penelitian mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus.

‎Sekarang malah dibuka juga untuk wisata petik sendiri dikebun  sering juga digunakan objek penelitian mahasiswa juga,” ujarnya melanjutkan.

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‎Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan perubahan cara pelaku usaha pertanian membangun hubungan dengan konsumen dan mengembangkan nilai ekonomi produknya.

‎Ke depan, Jambu Kristal Elharawy diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemasaran digital melalui pengelolaan akun media sosial secara konsisten, pembaruan informasi Google Maps, dokumentasi kegiatan panen, serta pengembangan pelayanan kepada konsumen.

‎Pengalaman Jambu Kristal Elharawy menjadi gambaran bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Dengan menggabungkan kualitas produk, pengelolaan perkebunan, dan pemasaran berbasis digital, petani memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan.***

Penulis: Muhamad Abdulrohman

Prodi: Bisnis Digital/ITB Vinus Bogor

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Editor : Asep Suhendar
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