Teknologi Digital Dorong Perkembangan Bisnis Petani Jambu Kristal Elharawy di Bogor

‎“Kalau dulu, kita hanyak bisa jual ke pengepul, dan harga ditentukan oleh mereka. Alhamdulillah setelah menggunakanan media digital, jangkauan pasar jadi lebih luas,kitab isa langsung jual ke konsumen atau pun agen sehingga dapat harga jual yang lebih tinggi serta keuntungan yang lebih besar. Bahkan banyak permintaan dari luar jawa juga yang belum kita penuhi,” ujar Pemilik