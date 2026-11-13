NPL BRI Turun Jadi 2,85 Persen, Kredit Tumbuh 14,5 Persen hingga September 2026

RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat perbaikan kualitas kredit di tengah pertumbuhan bisnis sepanjang 2026.

Hingga akhir September, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) BRI berhasil ditekan menjadi 2,85 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya maupun Juni 2026.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya BRI menjaga pertumbuhan bisnis tetap sehat sekaligus memastikan dukungan pembiayaan terhadap sektor ekonomi kerakyatan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Advertisement Untuk mempertahankan kualitas pertumbuhan, BRI menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat pengelolaan risiko, serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit.

Dalam konferensi pers kinerja keuangan Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11), Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti menyampaikan, rasio NPL perseroan tercatat sebesar 2,85 persen hingga akhir September 2026.

Angka tersebut membaik dibandingkan posisi September 2025 yang mencapai 3,1 persen dan Juni 2026 sebesar 2,9 persen.

“Pengelolaan kualitas aset tetap menjadi bagian dari strategi prioritas kami, agar ekspansi kredit dapat menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa disiplin dalam pengelolaan risiko merupakan fondasi utama untuk menjaga ketahanan bisnis BRI dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ety menjelaskan, BRI terus melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat kualitas kredit.

Upaya tersebut mencakup penerapan strategi selective growth, peningkatan sistem peringatan dini atau early warning system, serta optimalisasi proses penagihan (collection) dan pemulihan kredit (recovery).

Perbaikan kualitas kredit tersebut turut diikuti penurunan biaya risiko kredit atau credit cost.