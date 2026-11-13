bank bjb Gandeng Tiga Perusahaan P3MI, Perluas Akses KUR bagi Pekerja Migran Indonesia

RADAR BOGOR – Peluang bekerja di luar negeri kini menjadi salah satu segmen yang terus dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan perbankan.

Melihat potensi tersebut, bank bjb memperluas kerja sama dengan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis kredit.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tiga perusahaan, yaitu PT Wira Karitas, PT Tenriawaru Elit Internasional, dan PT Trias Insan Madani.

Advertisement Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh bank bjb Kantor Cabang Rawamangun bersama PT Trias Insan Madani pada Jumat, 6 November 2026.

Selanjutnya, kerja sama dengan PT Wira Karitas dan PT Tenriawaru Elit Internasional ditandatangani pada Kamis, 12 November 2026.

Kegiatan penandatanganan PKS tersebut dihadiri CEO Regional 2 bank bjb Hindun Herdiyani, Pemimpin Cabang bank bjb Rawamangun I Wayan Westra Wijaya, Direktur Utama PT Trias Insan Madani Tan Siang, serta Komisaris PT Trias Insan Madani Tan Ling.

Turut hadir Direktur Utama PT Wira Karitas Maria Moritcia Layasna Ginting, Direktur PT Wira Karitas Edy Simson Pardamean, Direktur Utama PT Tenriawaru Elit Internasional Dhiena Yuliawati, dan Komisaris PT Tenriawaru Elit Internasional Jake Junior Izhar Joaquin.

Melalui kemitraan ini, bank bjb berupaya memperbesar peluang pembiayaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Fasilitas KUR Penempatan PMI diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan finansial calon pekerja, terutama dalam mempersiapkan keberangkatan dan berbagai keperluan selama proses penempatan di negara tujuan.

Pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang ingin memasuki pasar kerja internasional.