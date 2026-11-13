Merintis Usaha Bawang Goreng Sejak 2023, Nurlaila Manfaatkan Medsos untuk Perluas Pasar

RADAR BOGOR - ‎Memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar. Dengan keberanian, ketekunan, dan kemampuan melihat peluang, usaha sederhana pun dapat berkembang menjadi sumber penghasilan. Hal inilah yang dilakukan Nurlaila, seorang pelaku usaha bawang goreng yang mulai merintis bisnisnya sejak tahun 2023.

‎Nurlaila memilih bawang goreng sebagai produk usahanya karena merupakan salah satu pelengkap makanan yang banyak diminati masyarakat. Produk ini memiliki peluang pasar yang cukup luas karena dapat digunakan untuk berbagai jenis masakan dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan.

‎Sejak awal merintis usaha, Nurlaila terus berupaya menjaga kualitas produknya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan. Baginya, kualitas dan cita rasa menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

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‎Seiring perkembangan teknologi, Nurlaila juga mulai memanfaatkan media digital untuk membantu memasarkan produknya. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, ia menggunakan aplikasi WhatsApp dan Facebook sebagai sarana promosi sekaligus komunikasi dengan calon pembeli.

‎Melalui WhatsApp, Nurlaila dapat menawarkan produknya kepada teman, keluarga, dan pelanggan. Sementara itu, Facebook dimanfaatkan untuk memperkenalkan bawang goreng kepada masyarakat yang lebih luas melalui unggahan foto dan informasi produk.

Advertisement ‎Pemanfaatan media sosial tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan WhatsApp dan Facebook, proses promosi menjadi lebih mudah dan praktis tanpa harus selalu bertemu langsung dengan calon konsumen.

‎Meskipun demikian, menjalankan usaha tetap memiliki tantangan tersendiri. Persaingan produk sejenis, perubahan harga bahan baku, serta upaya mempertahankan pelanggan menjadi hal yang harus dihadapi. Namun, Nurlaila terus berusaha menjalankan usahanya dengan tekun dan memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pemasaran.

Perjalanan usaha Nurlaila sejak tahun 2023 menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu pelaku UMKM dalam memperkenalkan produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Penggunaan WhatsApp dan Facebook menjadi contoh sederhana bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

‎Kisah Nurlaila menjadi bukti bahwa usaha kecil tidak harus tertinggal dalam perkembangan zaman. Dengan produk sederhana, kemauan untuk belajar, serta keberanian memanfaatkan media digital, peluang untuk mengembangkan usaha selalu terbuka.

‎Dari dapur sederhana hingga pemasaran melalui media sosial, Nurlaila membuktikan bahwa langkah kecil dalam berwirausaha dapat menjadi awal perjalanan menuju usaha yang lebih berkembang.***