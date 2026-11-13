Dari Hutan Rumpin Bogor, Ncep Madu Kini Tembus Pasar Amerika

RADAR BOGOR – Berawal dari potensi hutan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor satu usaha madu lokal kini berhasil memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri.

Ncep Madu, usaha yang dirintis Rizal sejak 2025, menjadi salah satu contoh bagaimana pemanfaatan teknologi digital mampu mengubah skala bisnis, dari pemasaran terbatas di lingkungan sekitar hingga menembus pasar internasional.

Perjalanan tersebut, tidak terjadi dalam semalam.

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Dari yang semula hanya mengandalkan penjualan langsung dengan permintaan sekitar 1–2 kilogram per bulan, kini Ncep Madu mampu mencatat permintaan hingga kurang lebih 100 kilogram setiap bulan.

Bahkan, produknya telah menjangkau pasar Amerika Serikat.

Advertisement Berawal dari Potensi Alam di Rumpin

Rizal mengembangkan Ncep Madu dengan melihat peluang bisnis yang berasal dari kekayaan alam di sekitar tempat tinggalnya.

Kawasan hutan di Kecamatan Rumpin yang masih memiliki potensi sebagai habitat lebah menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan usaha berbasis madu.

Usaha yang mulai berjalan pada 2025 ini tidak hanya dibangun dengan pertimbangan keuntungan ekonomi.

Rizal juga ingin mengoptimalkan potensi budidaya madu sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Ncep Madu menghadirkan dua produk utama, yakni Madu Trigona dan Madu Hutan.