Bank Kota Bogor Siapkan KURDA untuk UMKM, Pinjaman di Bawah Rp10 Juta Jadi Prioritas

RADAR BOGOR – Pelaku UMKM di Kota Bogor yang selama ini terkendala persyaratan kredit perbankan berpeluang mendapatkan akses permodalan lebih mudah.

Perumda BPR Bank Kota Bogor tengah mematangkan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) yang secara khusus menyasar pelaku usaha mikro.

Melalui program tersebut, UMKM diharapkan bisa memperoleh tambahan modal dengan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan pengajuan kredit perbankan pada umumnya.

Advertisement Bank Kota Bogor menargetkan penyaluran KURDA dapat dimulai pada awal tahun mendatang.

Direktur Operasional Bank Kota Bogor, Bhima Irsi Faliandri, mengatakan persiapan program pembiayaan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

Pihaknya berharap fasilitas itu segera bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha.

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"Sebenarnya ini sudah matang dan sudah akan dijalankan insyaallah di awal tahun ini," ujarnya, Jumat 13 November 2026.

Bhima menerangkan, sasaran penerima KURDA adalah warga Kota Bogor yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah kota tersebut.

Kehadiran program ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kesulitan ketika mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi pengusaha kecil adalah kelengkapan administrasi.