BSI Gandeng Jababeka Perkuat Ekosistem Industri Halal, Dongkrak Daya Saing Produk Indonesia

RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat perannya dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi dengan PT Grahabuana Cikarang (Jababeka Group).

Kerja sama BSI tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri halal di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, yang menjadi salah satu kawasan manufaktur terbesar di Asia Tenggara.

Kolaborasi BSI dan Jababeka Group ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam kegiatan Halal Industry Connect 2026 di Hotel Holiday Inn Jababeka, Kamis, 12 November 2026.

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MoU diteken Regional CEO BSI XI Jakarta 3 Affan Mawardi bersama Direktur PT Grahabuana Cikarang Ivonne Anggraini.

BSI Siapkan Layanan hingga Pendampingan Sertifikasi Halal

Advertisement Melalui kerja sama tersebut, BSI tidak hanya menyediakan layanan perbankan syariah dan transaksi wholesale bagi tenant serta pelaku industri di kawasan Jababeka.

BSI juga akan memberikan pendampingan, akses informasi, hingga konsultasi terkait proses sertifikasi halal.

Direktur Wholesale Transaction Banking BSI Zaidan Novari mengatakan, penguatan rantai nilai halal atau halal value chain dari hulu hingga hilir membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, kawasan industri menjadi salah satu titik penting karena menjadi pusat produksi berbagai sektor nasional.

“Kami berharap sinergi antara BSI, Jababeka, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kesiapan industri dan mendorong pertumbuhan usaha yang lebih kompetitif serta berkelanjutan,” ujar Zaidan.

Ia menilai sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi.