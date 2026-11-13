Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Dulu Hanya Dipasarkan di Temanggung, Melon Premium Bansari Kini Tembus Pasar Nasional

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Melon Premium Bansari yang kini tembus ke pasar nasional. Foto: IST
Melon Premium Bansari yang kini tembus ke pasar nasional. Foto: IST

Advertisement

RADAR BOGOR – Petani melon premium di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berhasil memperluas jangkauan pemasaran hingga ke berbagai daerah. Perkembangan ini tidak lepas dari pendampingan dan penguatan jaringan usaha melalui program Klasterku Hidupku dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Sebelumnya, hasil panen melon yang dibudidayakan di rumah kaca tersebut lebih banyak dipasarkan di sekitar Temanggung.

Namun, kini kelompok tani melon Temanggung mulai terhubung dengan pembeli dari berbagai daerah, bahkan telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra berskala nasional.

Advertisement

Baca Juga: BSI Gandeng Jababeka Perkuat Ekosistem Industri Halal, Dongkrak Daya Saing Produk Indonesia

Berawal dari Usaha Kelompok pada 2021

Klaster Usaha Melon Bansari mulai dirintis pada 2021. Saat itu, sejumlah petani di Desa Bansari mengembangkan budi daya melon premium sebagai salah satu komoditas unggulan desa.

Advertisement

Pada tahap awal, para petani lebih berfokus menghasilkan buah berkualitas. Namun, seiring meningkatnya produksi, muncul tantangan baru, yakni memperluas akses pasar agar hasil panen memberikan nilai ekonomi yang optimal.

Salah satu penggerak Klaster Usaha Melon Bansari, Hendi Nur Seto, mengatakan keterbatasan pasar sempat menjadi kendala utama kelompoknya.

Baca Juga: Children of Blood and Bone Siap Guncang Bioskop 2027, Ini Kisah dan Jadwal Tayangnya

Perubahan mulai dirasakan setelah BRI memberikan pendampingan melalui program Klasterku Hidupku.

Para petani mendapat kesempatan mengikuti berbagai pameran dan kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu calon pembeli.

“Tantangan terbesar kami waktu itu bukan lagi bagaimana menghasilkan melon yang bagus, tetapi bagaimana mencari pasar yang tepat. Apalagi melon yang kami tanam merupakan melon premium, sehingga kualitas dan kepastian pembelinya harus benar-benar dijaga,” ungkap Hendi.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, kelompok tani berhasil memperluas jaringan usaha dan menjalin komunikasi dengan pelaku bisnis dari berbagai daerah.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

NPL BRI Turun Jadi 2,85 Persen, Kredit Tumbuh 14,5 Persen hingga September 2026

NPL BRI Turun Jadi 2,85 Persen, Kredit Tumbuh 14,5 Persen hingga September 2026

NPL BRI turun menjadi 2,85 persen pada September 2026. Kredit tumbuh 14,5 persen dan laba bersih konsolidasi mencapai Rp48,2 triliun.

Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.250 Triliun, Serap 75,9 Persen dari Total Pembiayaan

Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.250 Triliun, Serap 75,9 Persen dari Total Pembiayaan

BRI mencatat kredit UMKM Rp1.250 triliun hingga September 2026 atau 75,9 persen dari total kredit. Penyaluran KUR mencapai Rp167 triliun.

Penghimpunan Tabungan BRI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Penghimpunan Tabungan BRI Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Penghimpunan tabungan cetak BRI berhasil mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah, hal ini jadi bukti nyata keberhasilan transformasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer