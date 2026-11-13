Dulu Hanya Dipasarkan di Temanggung, Melon Premium Bansari Kini Tembus Pasar Nasional

RADAR BOGOR – Petani melon premium di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berhasil memperluas jangkauan pemasaran hingga ke berbagai daerah. Perkembangan ini tidak lepas dari pendampingan dan penguatan jaringan usaha melalui program Klasterku Hidupku dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Sebelumnya, hasil panen melon yang dibudidayakan di rumah kaca tersebut lebih banyak dipasarkan di sekitar Temanggung.

Namun, kini kelompok tani melon Temanggung mulai terhubung dengan pembeli dari berbagai daerah, bahkan telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra berskala nasional.

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Berawal dari Usaha Kelompok pada 2021

Klaster Usaha Melon Bansari mulai dirintis pada 2021. Saat itu, sejumlah petani di Desa Bansari mengembangkan budi daya melon premium sebagai salah satu komoditas unggulan desa.

Advertisement Pada tahap awal, para petani lebih berfokus menghasilkan buah berkualitas. Namun, seiring meningkatnya produksi, muncul tantangan baru, yakni memperluas akses pasar agar hasil panen memberikan nilai ekonomi yang optimal.

Salah satu penggerak Klaster Usaha Melon Bansari, Hendi Nur Seto, mengatakan keterbatasan pasar sempat menjadi kendala utama kelompoknya.

Perubahan mulai dirasakan setelah BRI memberikan pendampingan melalui program Klasterku Hidupku.

Para petani mendapat kesempatan mengikuti berbagai pameran dan kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu calon pembeli.

“Tantangan terbesar kami waktu itu bukan lagi bagaimana menghasilkan melon yang bagus, tetapi bagaimana mencari pasar yang tepat. Apalagi melon yang kami tanam merupakan melon premium, sehingga kualitas dan kepastian pembelinya harus benar-benar dijaga,” ungkap Hendi.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, kelompok tani berhasil memperluas jaringan usaha dan menjalin komunikasi dengan pelaku bisnis dari berbagai daerah.