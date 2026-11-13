Modal Rp500 Ribu, Seblak Emak-emak di Cibungbulang Bogor Banjir Orderan

RADAR BOGOR – Siapa sangka, usaha seblak rumahan dengan modal awal hanya Rp500 ribu bisa berkembang hingga melayani ratusan porsi setiap hari.

Itulah perjalanan Siti Nurhaudoh (29), pemilik Seblak Prasmanan Warung Mamah Dini di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Dulu, pembelinya hanya mengandalkan warga sekitar dan orang-orang yang kebetulan melintas di depan warung.

Advertisement Kini, pesanan datang melalui WhatsApp, TikTok, hingga aplikasi pesan antar makanan.

Jangkauan pelanggannya pun semakin luas, bahkan merambah ke luar Kabupaten Bogor.

Advertisement Perubahan tersebut, menjadi bukti bahwa media sosial dan teknologi digital bisa membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk bisnis kuliner rumahan.

Berawal dari Modal Rp500 Ribu, Kini Punya Dua Karyawan

Perjalanan usaha Siti, yang akrab disapa Udoh, dimulai pada 2023.

Dengan modal awal sekitar Rp500 ribu, ia memberanikan diri membuka usaha kuliner dari rumah.

Menu yang pertama kali dijual pun terbilang sederhana, yakni seblak dan gorengan.

Sasaran pembelinya masih terbatas pada tetangga serta masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.