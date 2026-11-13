Bukan Sekadar Jual Ayam Goreng, D’uwais di Dramaga Bogor Berjuang Keras Sejak 2017

RADAR BOGOR – Bisnis kuliner tak selalu harus dimulai dengan tempat mewah atau modal besar.

Dari sebuah lokasi usaha sederhana di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Nanang Sulaeman membangun D’uwais Fried Chicken sejak 2017.

Berbekal racikan ayam goreng tepung dan kemauan untuk terus bertahan, ia perlahan memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekitar.

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Aroma ayam goreng yang baru matang menjadi salah satu daya tarik dari usaha tersebut.

Balutan tepung renyah dengan daging ayam bercita rasa gurih ditawarkan sebagai pilihan makanan yang bisa dinikmati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Advertisement Berlokasi di Kampung Carang Pulang RT 001/RW 003, Desa Cikarawang, usaha milik Nanang ini menjadi gambaran perjalanan UMKM kuliner yang tumbuh melalui proses, ketekunan, dan kemampuan mengikuti perubahan zaman.

Merintis dari Nol, Mengandalkan Pelanggan Sekitar

Pada masa awal beroperasi, D’uwais Fried Chicken masih mengandalkan penjualan langsung.

Pembelinya didominasi warga sekitar, anak sekolah, serta orang-orang yang melintas di dekat lokasi usaha.

Promosi pun masih dilakukan secara sederhana.

Nanang memperkenalkan produknya dari satu pelanggan ke pelanggan lain, sembari menjaga cita rasa agar pembeli tertarik untuk datang kembali.