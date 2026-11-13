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Ekonomi

Modal Rp1 Juta, Saung Ayah di Dramaga Bogor Kini Raup Untung Jutaan Rupiah

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Usaha kuliner rumahan Saung Ayah milik Lusi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor terus mengalami perkembangan. (foto : Nita Fauziah)
Usaha kuliner rumahan Saung Ayah milik Lusi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor terus mengalami perkembangan. (foto : Nita Fauziah)

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RADAR BOGOR – Berawal dari modal sekitar Rp1 juta, usaha kuliner rumahan Saung Ayah milik Lusi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, perlahan menunjukkan perkembangan. 

Berdiri sejak 2023, usaha yang dikelola secara mandiri ini tak hanya menawarkan beragam pilihan makanan dengan harga terjangkau, tetapi juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang aktivitas penjualan.

Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin beragam, Saung Ayah memilih cara sederhana untuk menjangkau pelanggan. 

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Pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran dan WhatsApp Status sebagai media promosi menjadi dua langkah digitalisasi yang membantu kegiatan usaha sehari-hari.

Berlokasi di Jalan Cereme RT 01/RW 03, Kecamatan Dramaga, Saung Ayah menjadi salah satu contoh usaha mikro yang berupaya mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

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Berawal dari Modal Terbatas, Tawarkan Beragam Menu

Sejak pertama kali dirintis pada 2023, Saung Ayah tumbuh melalui usaha yang dijalankan langsung oleh pemiliknya, Lusi. 

Dengan pengelolaan mandiri, ia berusaha menghadirkan berbagai pilihan makanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan dari berbagai kalangan.

Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari lauk-pauk seperti tongkol balado dan kentang balado, hingga aneka nasi, seperti nasi kebuli, nasi uduk, dan nasi kuning.

Saung Ayah juga menerima pesanan tumpeng.

Tak hanya makanan berat, tersedia pula camilan seperti sempol ayam dan basreng. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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