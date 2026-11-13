bank bjb Gandeng Surveyor Indonesia, Siapkan Kredit Ritel dan Edukasi Finansial Pegawai

RADAR BOGOR – bank bjb terus memperluas kemitraan strategis dengan berbagai institusi dan perusahaan untuk memperkuat layanan perbankan sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih luas.

Terbaru, bank bjb menggandeng PT Surveyor Indonesia (Persero) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyediaan fasilitas kredit ritel bagi pegawai tetap perusahaan tersebut.

Kerja sama ini ditandatangani Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama Direktur Transformasi, Sumber Daya Manusia dan Umum PT Surveyor Indonesia pada Rabu, 11 November 2026 di Graha Surveyor Indonesia.

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Melalui kolaborasi tersebut, pegawai tetap Surveyor Indonesia dapat mengakses fasilitas kredit ritel untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan keluarga, pendidikan, kepemilikan aset, hingga kebutuhan produktif lainnya sesuai ketentuan perbankan.

Dorong Perencanaan Keuangan Pegawai

Advertisement Tak hanya menyediakan fasilitas pembiayaan, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk membantu pegawai mengelola keuangan secara lebih terencana.

Bank bjb turut memberikan dukungan administrasi berupa penerbitan surat keterangan kepegawaian bagi pegawai yang mengajukan fasilitas kredit. Selain itu, tersedia skema penyaluran angsuran berdasarkan surat kuasa dari debitur untuk memudahkan pengelolaan kewajiban pembayaran.

Kedua pihak juga sepakat memperkuat literasi keuangan bagi pegawai. Edukasi mencakup pengelolaan pendapatan, perencanaan keuangan, pemanfaatan fasilitas kredit secara bijak, hingga persiapan kebutuhan finansial jangka panjang.

Penguatan tersebut dilakukan melalui seminar bertajuk “Pahlawan Finansial Masa Kini, Sejahtera di Masa Depan bersama bank bjb” yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini mengatakan, kerja sama dengan Surveyor Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan dan para pegawainya.

“Kebutuhan finansial setiap individu terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika kehidupan dan dunia kerja. Karena itu, bank bjb berkomitmen menghadirkan layanan yang tidak hanya berorientasi pada pembiayaan, tetapi juga mendorong masyarakat dan kalangan profesional memiliki kemampuan mengelola keuangan secara lebih baik,” ujarnya.