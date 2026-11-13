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Ekonomi

Dapur Endoel Mekarsari Bogor, Peluang Catering Lokal Tembus Pasar Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Bisnis catering Dapur Endoel di Bogor manfaatkan peluang digital.
Bisnis catering Dapur Endoel di Bogor manfaatkan peluang digital.

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RADAR BOGOR - Usaha kuliner rumahan, tidak lagi hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung atau rekomendasi dari mulut ke mulut. 

Di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi, kehadiran media digital membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau konsumen lebih luas.

Peluang tersebut juga terbuka bagi Dapur Endoel, usaha catering milik Siti Nuryanah yang berlokasi di Kampung Sukajadi, Desa Mekarsari, Bogor. 

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Usaha kuliner ini menjadi salah satu contoh bisnis lokal yang memiliki potensi untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital.

Bergerak di bidang penyediaan makanan dan layanan catering, Dapur Endoel berupaya mempertahankan kualitas hidangan sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

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Di tengah persaingan usaha kuliner, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu peluang untuk memperkuat keberlangsungan bisnis.

Sebelum Digitalisasi, Promosi Mengandalkan Rekomendasi Pelanggan

Pada awal menjalankan kegiatan usaha, pemasaran Dapur Endoel masih dilakukan dengan cara konvensional.

Informasi mengenai produk dan layanan catering lebih banyak menyebar melalui rekomendasi pelanggan, relasi pribadi, serta komunikasi dari mulut ke mulut.

Pola pemasaran seperti ini memiliki kelebihan karena membangun kepercayaan melalui pengalaman pelanggan.

Namun, jangkauan promosinya cenderung terbatas pada lingkungan masyarakat yang sudah mengenal pemilik usaha atau pernah menggunakan jasanya.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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